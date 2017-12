Kabát chce nahrať nový album

Bratislava 4. júla (TASR) - Fanúšikovia českej skupiny Kabát sa môžu tešiť.

4. júl 2005 o 10:09 TASR

Skupina, ktorá len túto sobotu vystúpila na slovenskom Topvar Rockfeste, sa po niekoľkých festivaloch, letnej dovolenke a koncerte v Chicagu plánuje pustiť do prípravy nového albumu. "Máme už za sebou osem festivalov a ešte nejaké zahráme. Potom si dáme 14-dňové voľno, koncert v Amerike a zalezieme do skúšobne robiť novú platňu," povedal za Kabátov Josef Vojtek, ktorý sa okrem kapely venuje aj muzikálom.

V Amerike by mala skupina vystupovať na česko-slovenskom rockovom festivale a to už po niekoľký raz. Ani na tohtoročnom Topvar Rockfeste nehrali "Kabáti" po prvý raz. Fanúšikovia si ich mohli rovnako užiť aj vlani, prišli vo výbornej forme a atmosféra pri ich koncerte aj tentoraz v publiku vrela. Členovia kapely si ju pochvaľovali a po koncerte ich hitov sa spustil veľkolepý ohňostroj. Nové skladby si vraj šetria na novú platňu. "Keď nás kopne múza, tak sa to snáď vydarí," dodáva s úsmevom Vojtek na adresu nového albumu.