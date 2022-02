Egyptskí bohovia v totalitnom Paríži

Z Belehradu do Paríža.

Pôvod francúzskeho autora Enkiho Bilala sa spája s bývalým Československom, pretože jeho matka bola Češka z Karlových Varov. Otec pochádzal z Hercegoviny, sám Bilal sa narodil v Belehrade, ale od roku 1961 celá rodina žila v Paríži.

Podmienky priali tomu, aby mohol rozvíjať svoj záujem o film a komiks. Za dôležitý míľnik sa dá považovať jeho stretnutie a povzbudenie od významného autora Reného Goscinnyho, nám známeho ako tvorcu Asterixa.

V tom čase bol Goscinny šéfredaktorom časopisu zameraného na komiks, resp. kreslené seriály Pilot. A práve tu v roku 1972 uverejnil Bilal svoj prvý kreslený príbeh s názvom Prekliata miska (Le Bol Maudit).

Mal krátko po dvadsiatke a bolo zrejmé, že komiks bude jeho hlavnou vášňou aj prácou. No príležitostne pracoval aj na niektorých filmoch, napríklad tvoril plagát, dekorácie, kostýmy, ale aj monštrum v horore Michaela Manna Pevnosť (The Keep, 1983).

Podobne ako na množstvo iných autorov, aj na Bilala mal veľký vplyv Moebius – vidieť to napokon aj v dokumentárnom filme Moebius Redux z roku 2007, ktorý odkrýva vplyv tohto autora až do globálnych rozmerov. Moebiov dosah vidieť už na začiatku osemdesiatych rokov, keď Bilal publikoval svoje zásadné dielo Jarmok nesmrteľných, prvý diel zo série, ktorá dostane neskôr súhrnný názov Trilógia Nikopol.

Ďalšie diely nasledovali v rokoch 1986 (Volavka) a 1992 (Chladný rovník). V roku 2021 vydalo kompletnú trilógiu v češtine vydavateľstvo Argo v preklade Michala Lázňovského, no pôvodne vyšla celá séria postupne po jednom zošite vo vydavateľstve Egmont ešte v rokoch 2002 až 2003. Rozmanitosť Bilalovej tvorby však vidieť aj v ďalších dostupných dielach.