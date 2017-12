Nový album Arzénu Na skle maľované pokrstí Čechomor

4. júl 2005 o 13:45 SITA

ŽILINA/TERCHOVÁ 4. júla (SITA) - Terchovsko-žilinské rockové zoskupenie Arzén dnes pokrstí svoje piate CD s názvom Na skle maľované. V terchovskom amfiteátri na koncerte Čo nás spája, ho bude krstiť česká kapela Čechomor, pretože podľa speváka skupiny Arzén Jara Gaža sú si štýlovo veľmi blízki. „Momentálne nie je aspoň z môjho hľadiska lepší krstný otec ako skupina Čechomor. Nahrali sme aj platňu Na skle maľované, všetko je to spojené s folklórom a nemusíme riešiť, či český, moravský, alebo slovenský, je to jednoducho folklór, ktorý všetci poznáme,“ doplnil.

Nové CD obsahuje prepracovaný rovnomenný muzikál do „podoby Arzénu.“ Podľa Gaža je viac bigbeatový a na jeho nahrávaní sa zúčastnili aj hostia – zboristi z Folklórneho súboru Rozsutec zo Žiliny. „Sú to známe pesničky a melódie, vidím tam veľkú perspektívu oslovenia našich poslucháčov a aj nových ľudí, ktorým sa to dúfam bude páčiť.“

Skupina má päť členov. „Arzén ako kapela funguje viac ako 20 rokov. Striedali sa tam ľudia, ale momentálna silná zostava, ktorá vydala aj CD-čka, funguje približne desať rokov,“ uviedol pre agentúru SITA. Počas leta plánujú koncertovať na festivaloch. S nahrávaním nového CD si dajú pauzu pravdepodobne do jari budúceho roku. „Máme dosť programu, nedávno sme vydali aj výberovku, v rámci nahrávania si teraz dáme chvíľu pokoj,“ dodal.