Novinky na Netflixe a Apple TV+: Mysteriózna dráma od Bena Stillera pripomína seriál Black Mirror

Prinášame výber filmov a seriálov, ktoré budú mať nasledujúci týždeň premiéru a zároveň budú dostupné aj cez streamovacie služby aktuálne dostupné na Slovensku.

ŠTVRTOK (10. 2. 2022)

Severance

Apple TV+ uvedie dramatický mysteriózny seriál Severance od Bena Stillera (aj režíroval 6 dielov) o tíme kancelárskych pracovníkov, ktorých spomienky boli chirurgicky rozdelené medzi ich pracovný a osobný život. Keď sa ich tajomný kolega objaví mimo práce, začína sa cesta za odhalením pravdy o ich zamestnaní. Viacerí prirovnali ukážky k slávnemu seriálu Black Mirror. Hrajú Dichen Lachman, Patricia Arquette, Adam Scott, Christopher Walken, John Turturro.

PIATOK (11. 2. 2022)

I Want You Back

Amazon Prime Video uvedie romantickú komédiu I Want You Back o dvojici, ktorá si myslela, že so svojimi partnermi sú na prahu dôležitých udalostí ako svadba či deti, no nastal rozchod. Dvojica sa preto rozhodne získať späť svojich bývalých partnerov.

Pretzel and the Puppies

Apple TV+ uvedie animovanú rozprávku Pretzel and the Puppies o psej rodinke a ich dobrodružstvách. Podľa detskej knihy od H. A. Rey.

The Sky Is Everywhere

Apple TV+ uvedie romantickú drámu The Sky Is Everywhere o dievčati, ktoré prišlo o sestru a ocitne sa v ľúbostnom trojuholníku s bývalým priateľom jej nebohej sestry a novým chlapcom v škole.

Bigbug

Netflix uvedie sci-fi komédiu Bigbug o roku 2045, kedy sa používajú roboty na všetko. Jedného dňa im však príde človek ako nadbytočný tvor a začne sa vzbura.

Inventing Anna

Netflix uvedie kriminálny seriál Inventing Anna o investigatívnej novinárke, ktorá skúma prípad nemeckej instagramovej influencerky a dedičky, ktorá ukradla srdcia aj peniaze newyorskej smotánke.