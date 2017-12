Nick Nolte priznal, že berie hormóny proti starnutiu

BRATISLAVA 4. júla (SITA) - Hollywoodsky herec nominovaný na Oscara Nick Nolte, priznal, že v rámci terapie proti starnutiu užíva ľudské rastové hormóny a testosterón. V rozhovore herec povedal, že hormóny si pichá do žalúdka a testosterón do zadku. Na otázku, či sa neobáva rakoviny prostaty, ktorá sa u mužov v jeho veku spája práve so zvýšenými hladinami testosterónu odpovedal, že je to hlúposť. "Je to fraška. Úplná hlúposť. Rozprával som sa s odborníkmi z Talianska, Švédska, Nemecka, takmer všetkých európskych krajín a všetci mi to potvrdili. Neobávam sa ničoho," povedal pre server pagesix.com. Herec v minulosti bojoval so svojou závislosťou od alkoholu, no ako priznal pred pár dňami mal drink. Ako dodal, istá americká televízna spoločnosť chcela urobiť reality show o jeho živote, no Nolte túto ponuku odmietol.