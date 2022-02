Knižné novinky február 2022

Anton Hykisch, Neal Shusterman, Louise Nealon a ďalší.

Naďalej vám na tomto mieste ponúkame knižné novinky viacerých vydavateľstiev, lebo knižný trh nespí, nech to s kultúrou vyzerá akokoľvek.. Aj vo februári sa máte na čo tešiť – Anton Hykisch, Neal Shusterman, Louise Nealon, Peter Wohlleben, Agatha Christie vás určite zaujmú.

IKAR

JP Delaney: Cudzie dieťa

Keď Pete Riley jedného rána otvorí dvere, netuší, že naňho čaká rodičovská nočná mora. Na prahu stojí neznámy muž, ktorý tvrdí, že Petov dvojročný syn Theo je v skutočnosti jeho. K nešťastnej zámene došlo podľa Milesa Lamberta v nemocnici, kde v ten istý deň porodila jeho žena Lucy aj Petova partnerka Maddie.

Oba páry sú v šoku, no snažia sa nájsť cestu, ako prepojiť svoje rozdielne životy a stať sa trochu nekonvenčnou modernou rodinou. Až žaloba podaná na nemocnicu spustí oficiálne vyšetrovanie, ktoré vedie k prekvapivým odhaleniam.

Vi Keelendová: Pozvánka

S Hudsonom Rothschildom som sa zoznámila na svadbe. Hudson bol ženíchov hosť a pravdepodobne najúžasnejší muž, akého som kedy videla. Tancovali sme spolu a iskry medzi nami len tak lietali. Vedela som, že púšťať sa s ním do rozhovoru nie je najlepší nápad, no nedalo sa mu odolať a skvele som sa bavila.

Len čo Hudson zistil, že nie som tá, za ktorú sa vydávam, bolo po zábave. To nečakané pozvanie totiž nebolo adresované mne, ale mojej niekdajšej spolubývajúcej, ktorá zdúchla uprostred noci a na pamiatku mi nechala dvojmesačný dlh na nájomnom. Preto som cítila morálne právo ísť na svadbu namiesto nej.

Kristina Kuzmič: Drž sa!

Ako sa stať skvelým rodičom? Vyhnúť sa omylom, zachovať si za každých okolností chladnú hlavu, bezodnú trpezlivosť a mať vždy upratané... Kristina Kuzmič vie, že to je utópia. Motivačné a zábavné čítanie o rodičovstve, každodennom zápasení s problémami a pochybnosťami spojenými s výchovou detí je dielom známej influencerky, ktorá je tiež len matkou z mäsa a kostí. Vo svojich videách a teraz i v knižnej podobe ponúka rady a povzbudenie pre ženy, ktoré čelia neustálemu tlaku okolia i nárokom, aké na seba často kladú samy.

Anton Hykisch: Bezhlavý čas

Historický román Bezhlavý čas zobrazuje koniec 18. storočia. V Európe vrcholí Francúzska revolúcia popravou kráľa a kráľovnej, narastá teror, násilie a nové vojny. V románe krok za krokom sledujeme zápas konzervatívneho vládcu a polície s revolucionármi vo Viedni aj v Uhorsku.

U nás bol vodcom sprisahania opát Martinovič, jeho spolupracovníci boli aj Slováci. Poznávame atmosféru tajných spoločností, zahraničných agentov, ale aj rozvážnych slovenských osvietencov okolo Antona Bernoláka v Trnave.

Malcom Gladwell: Bombardovacia mafia

V časoch pred druhou svetovou vojnou väčšina vojenských mysliteľov nepovažovala lietadlá za dôležitý prvok ozbrojených síl. Vnímali ho len ako doplnok k pechote. Ale istá malá skupina idealistických stratégov, ktorá si hovorila „bombardovacia mafia“, si položila otázku: „Čo ak by sme dokázali paralyzovať nepriateľa a zároveň výrazne znížiť počty obetí presne cieleným bombardovaním?“ V ostrom protiklade s touto stratégiou stálo bombardovanie Tokia, najsmrteľnejší nálet druhej svetovej vojny, ktorému velil generál Curtis LeMay

Slovart

Abigail Dean: Dievča A

Psychologický triler, ktorý vychválila Paula Hawkins (Dievča vo vlaku) aj Richard Osman (Štvrtkový klub detektívov. Lex Gracieová prežila kruté detstvo. Sadistickí rodičia ju aj jej piatich súrodencov neprestajne týrali, držali v dome o hlade, zväzovali a zamykali potme. Nečudo, že po vyslobodení sa dlho vyhýbala všetkému, čo ju spájalo s touto temnou časťou života. Po smrti matky sa však vracia do rodného Anglicka, aby prevzala zdedený rodičovský dom – dom hrôzy – a spolu so súrodencami rozhodla o jeho osude.

Ľudmila Ulická: O tele duše

Jedna z najoceňovanejších ruských autoriek v preklade Jána Štrassera. Ľudmila Ulická vo svojej najnovšej knihe O tele duše skúma telo aj dušu svojich hrdinov a opisuje ich v zlomových okamihoch života, keď telesné nemožno oddeliť od duševného. O tele vieme viac ako o duši. Nikto predsa nenakreslí atlas duše. Občas sa však podarí zachytiť akýsi hraničný priestor medzi nimi. A práve tam cítiť jemné vibrácie, sotva badateľné detaily, o ktorých sa takmer nedá hovoriť naším obmedzeným jazykom.

Neal Shusterman: Hra so svetmi

Príbeh od autora fenoménu Kosec, ktorý svojou sériou o posloch smrti zožal slávu na celom svete! Román so sci-fi zápletkou nielen pre mladých dospelých. Stačí jediná kolízia na futbalovom ihrisku a Ashov život zrazu nevyzerá tak ako predtým. Zrážka ho dostala do inej dimenzie a on ďalej preskakuje z jedného sveta do druhého, no ani v jednom z nich sa necíti skutočne doma. Začne sa to malými zmenami, no tie sa čoskoro vymknú spod kontroly a Ash sa ocitá vo vesmíroch, kde má všetko, po čom kedy túžil...

Jana Bašnáková, Eva Vavráková, Jana Zemandl: Psychológia pre milujúcich rodičov. Prvý rok bábätka

Druhé vydanie mimoriadne obľúbenej publikácie. Kniha je doplnená o dve kapitoly a vychádza v novej grafickej úprave s ilustráciami Daniely Olejníkovej. Tri psychologičky, vedkyne a mamy detailne rozoberajú prvý rok bábätka. Venujú sa témam, ktoré sú s týmto obdobím úzko späté – vzťahová väzba, temperament, plač a spánok bábätka, jeho emočný aj rozumový vývin.

Petra Nagyová Džerengová: Klára v Afrike

Štvrté pokračovanie obľúbených príbehov o Kláre a jej rodine. Na Kláru čaká jedno veľké dobrodružstvo. Spolu s mamou a Tity cestujú do Afriky. Konečne uvidí všetky deti, o ktoré sa jej mamička starala. A bude jej môcť dokonca pomáhať v ordinácii! Klára má aj jedno veľké želanie: uvidieť živého leva. Hneď po prílete sa však zjaví ktosi nečakaný a prázdniny sa začnú trochu inak, ako si predstavovala.

Albatros Media

Louise Nealon: Snehová vločka

Príbeh o láske a rodine, depresii i radosti a dospievaní v 21. storočí od talentovanej Írky, označovanej za novú Sally Rooney. Osemnásťročná Debbie vyrástla na mliečnej farme neďaleko Dublinu. Býva s matkou Maeve, ktorá verí, že máva prorocké sny. V karavane za rohom býva ešte jej strýko Billy, ktorý priveľa pije a rád sa na internete vydáva za nebohých slávnych spisovateľov. Debbie však začína nový život na vysokej škole v Dubline, a tak sa prvý raz sa ocitá za hranicami sveta svojho detstva.

Corentin Lamy, Joffeey Ricome, Pierre Trouvé: Koruna

Čo je pravda a čo lož v kultovom seriáli The Crown? Úspešný seriál Koruna (The Crown) z produkcie Netflixu si vzal na mušku život kráľovnej Alžbety II. a jej rodiny. Každá epizóda pritiahla k obrazovkám milióny fanúšikov. Ako však rozlíšiť historickú realitu od fikcie? Čo je pravda a čo je lož?

V tejto knihe rozoberáme a dešifrujeme epizódu po epizóde všetky štyri série, ktoré už boli odvysielané, a s prispením fotografií a výstrižkov z dobovej tlače ich konfrontujeme s historickými faktami.

Cathy Bramley: Kaviarnička pod citrónovníkom 2

Pokračovanie romantickej série: Šokujúce priznanie jedného člena rodiny prevráti život Featherstoneovcov naruby! Za posledný mesiac sa situácia Rosie Featherstoneovej nemohla viac zmeniť. Neexistuje iné miesto, kde by bola radšej, ako v Kaviarničke pod citrónovníkom – ale vôbec nie ako jej nová manažérka! Vo vzduchu cítiť aj lásku, pretože sa možno črtá začínajúci sa románik s Gabeom. Potom sa stane niečo, čo ohrozí všetko, čo je Rosie drahé.

Nina LaCour: Daj na mňa pozor

Nový silný príbeh obľúbenej autorky YA románov Pôjdem tam, kam pôjdeš ty a Všetko je tak, ako má byť. Mila práve zmaturovala a musí opustiť pestúnsku rodinu. Keď jej ponúknu prácu na odľahlej farme obklopenej len lúkami a hmlou, neváha ani na sekundu. Mila však netuší nič o duchoch, ktorí ju tam čakajú. Obrovský farmársky dom je nielen útočiskom pre mnohé opustené deti, zároveň sa na nej zhmotňujú ich dávne traumy a tajomstvá, s ktorými sa musia porátať.

Barbara Cantini: Pufi a Brunhilda

Nová séria od autorky nezabudnuteľnej Mortiny, tentoraz o malej ryšavej čarodejnici a jej rozkošnom kocúrikovi! Už ste niekedy videli čarodejnicu bez čarodejníckej mačky? Pufi je malý čierny pouličný kocúrik, ktorý hľadá niekoho, s kým by mohol byť. Brunhilda je malé dievčatko s hustými ryšavými vlasmi, ktoré žije v strašidelnom dome s tisíckami izieb. Cez deň pomáha v obchode s rastlinami a v noci sa učí za čarodejnicu.

Tatran

Peter Wohlleben: Dlhý dych stromov

Dlhý dych stromov priamo nadväzuje na autorov miliónový bestseller Tajný život stromov. Je rovnako úžasný, fascinujúci, no zároveň kritický a ostrý. Na jednej strane opisuje nové úžasné poznatky zo života stromov a ich schopnosti učiť sa a riešiť klimatické zmeny. Zároveň zastáva tvrdý postoj voči nevedomým aktérom v biznise a politike, ktorí sadia stromy výlučne na ťažbu dreva a udržiavanie imidžu, v skutočnosti však neuveriteľne využívajú prírodu.

Conn Iggulden: Brány do Atén

Bitka pri Maratóne a hrdinský boj hŕstky statočných Sparťanov proti obrovskej perzskej presile pri Termopylách sú dve z najznámejších bitiek starovekého sveta. Desaťročie v gréckych dejinách medzi rokmi 490 – 479 tvorilo základ politického a kultúrneho smerovania západnej Európy na dve a pol tisícročia. Bravúrny príbeh hovorí o Aténčanoch, ktorí boli ochotní pre slobodu obetovať všetko. Stojíme pri zrode aténskej demokracie, ktorá sa stala vzorom pre dejiny a vývoj spoločnosti aj v dnešnej dobe.

Slovenský spisovateľ

A. J. Cronin: Klobučníkov hrad

Škótsky spisovateľ Archibald Joseph Cronin (1896 – 1981) obohatil zlatý fond klasickej románovej spisby o mnohé vynikajúce diela, ktoré tak ako v čase svojho vzniku i dnes uchvacujú čitateľov na celom svete. Medzi jeho najslávnejšie romány nepochybne patrí prvotina z r. 1931 Klobučníkov hrad, veľká románová kompozícia o živote a úpadku rodiny klobučníka Jamesa Brodieho, ktorá sa odohráva v malom škótskom mestečku v druhej polovici 19. storočia

Sarah E. Ladd: Dedičkin sľub

Prvá časť očarujúcej regentskej trilógie Tajomstvá vresovísk z pera uznávanej americkej spisovateľky Sarah E. Laddovej zavedie čitateľa na malebný anglický vidiek na začiatku devätnásteho storočia. Dedička panstva Winterwood Amelia Barrettová sa ocitla v nezávideniahodnej situácii.

Aby získala rozprávkový majetok, ktorý jej právom patrí, musí sa vydať, skôr než dovŕši dvadsiaty štvrtý rok. Navyše sľúbila umierajúcej priateľke, že sa postará o jej malú dcérku Lucy, a tento sľub je rozhodnutá stoj čo stoj dodržať. Jej snúbenec Edward Littleton však nechce o dieťati ani počuť...

Agatha Christie: Mŕtva v lodenici

Vynikajúca detektívka kráľovnej zločinu, v ktorej popri Herculovi Poirotovi vystupuje obľúbená autorka detektívnych románov Ariadne Oliverová, vychádza v novom vydaní. Tak ako sme u Agathy Christie zvyknutí, vražedná zápletka i jej rozuzlenie sú geniálne, a navyše je veľmi príjemné znovu sledovať pána Hercula Poirota pri práci.