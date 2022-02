Kde sa objaví Bruce Willis, tam lietajú hnilé paradajky

Filmové anticeny Zlatá malina mu vytvorili špeciálnu kategóriu.

Bruce Willis sa minulý rok objavil v takom množstve zlých filmov, aké by nedokázal stráviť ani ten najoddanejší fanúšik. Vyhlásili organizátori filmovej anticeny Zlatá malina a vytvorili známemu hercovi špeciálnu kategóriu.

Článok pokračuje pod video reklamou

Šesťdesiatšesťročný Bruce Willis nezaháľa a stále hrá šarmantných vyslúžilých mužov zákona, ktorí vedia rýchlo tasiť zbraň. Minulý rok sa objavil až v ôsmich nových, prevažne nízkorozpočtových, snímkach na streamovacích platformách.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Nórska Popoluška má fúzy a Doru nadúva po fazuľovej diéte Čítajte

Zahral si v nich napríklad šerifa, ktorý stratil ilúzie o svojej práci, bývalého policajta, generála vo výslužbe i bývalého agenta CIA. Vo väčšine snímok sa objavil len krátko, ani sa nespotil, to však ich producentom nebránilo postaviť propagáciu filmu prevažne na ňom.

Od Emmy po Maliny

Na stránke Rotten Tomatoes (Hnilé paradajky), kde analyzujú filmové kritiky zo svetových médií, nedostal žiadny z týchto filmov viac ako 20 percent „nezhnitých paradajok“ teda dobrých recenzií.

Tri z nich - American Siege, Apex a Out of Death - mali dokonca nula percent dobrých recenzií. Pre úplnosť názvy tých ostatných: Cosmic Sin, Deadlock, Fortress, Midnight in the Switchgrass a Survive the Game.

A tak vtipní organizátori filmovej anticeny Zlatá malina, ktorej nominácie sa vyhlasujú deň pred nomináciami na Oscara, vytvorili Bruceovi Willisovi špeciálnu kategóriu: „Najhorší výkon Brucea Willisa vo filmoch z roku 2021“.