Pink Floyd už viac spolu nevystúpia

4. júl 2005 o 17:30 SITA

BRATISLAVA 4. júla (SITA) - Rocková legenda Pink Floyd poprela všetky správy o tom, že by sa opäť dala dokopy, i napriek tomu, že na sobotňajšom koncerte Live 8 zožala fenomenálny úspech. Skupina v zložení Roger Waters, Dave Gilmour, Nick Mason a Richard Wright, sa na pódiu stretla po prvýkrát po 24 rokoch a svojich fanúšikov uchvátila klasikami ako Money či Wish You Were Here. Štvorica však svorne vyhlásila, že sa ich koncert už nikdy nezopakuje. Ako tvrdia, sú na to už príliš starí. "Prečo sme vystupovali? Je to ten najlepší spôsob ako stráviť víkend," povedal Mason. Na otázku, či ich vystúpenie bolo jediné, jedinečné a posledné Gilmour odpovedal stroho: "Áno.