Ešte dokážeme zbaliť mladíkov. Fínky odpovedajú na odpisovanie našich dôchodcov

Oceľové dámy sú schopné všetkého.

V ten deň Inkeri predpokladala, že to budú raňajky ako zvyčajne. S manželom budú ticho sedieť pri stole, alebo sa pochytia na nejakej hlúposti, alebo ju znechutí svojimi rečami.

Bolo to trochu inak. Jeho sťažnosti na to, že nemá malinový džem, boli také neznesiteľné, že ho praštila panvicou po hlave. A on zostal ležať bezvládny na zemi.

Vzala si si teflónovú alebo liatinovú panvicu? spýtala sa jej sestra, bývalá právnička. Teflonovú, odpovedala Inkeri.

V tom prípade nešlo o vraždu, ale o zabitie, znela expertíza a perspektíva čerstvej vdovy hneď vyzerala lepšie.

Inkeri nemala v pláne zavolať záchranku ani napraviť svoj čin. Že jej muž konečne stíchol, to bola pre ňu príležitosť dať si svoj život dokopy. Už len potrebovala nájsť spôsob, ako sa vyhnúť väzeniu - v čom ju podporovali obe jej sestry s bohatými skúsenosťami.

Trúfajú si na všetko, aj zbaliť dvadsiatnika