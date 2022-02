Zomrel Ian McDonald, spoluzakladateľ skupín Crimson King a Foreigner

McDonald zomrel vo veku 75 rokov.

BRATISLAVA. Vo veku 75 rokov zomrel britský hudobník Ian McDonald, spoluzakladateľ progresívnej rockovej skupiny King Crimson a skupiny Foreigner.

Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na muzikantovho zástupcu. McDonald podľa neho zomrel v stredu u seba doma v New Yorku.

McDonaldov syn Max uviedol, že otec mal rakovinu.

McDonald a King Crimson

McDonald sa narodil v roku 1946 v Londýne. V roku 1968 založil skupinu King Crimson spolu s ďalšími hudobníkmi, medzi ktorých patrili Greg Lake a Robert Fripp.

Na debutovom albume skupiny In the Court of the Crimson King z roku 1969 hral na viacerých nástrojoch, vrátane saxofónu, flauty a vibrafónu. Tento album sa dodnes považuje za jeden z najdôležitejších vo vývoji rockovej hudby.

Po vydaní prvého albumu McDonald skupinu opustil. Do hudobného zoskupenia sa ešte nakrátko vrátil pred tým, než ho v roku 1974 Fripp rozpustil.

McDonald a Foreigner

V roku 1976 založil McDonald s britským gitaristom Mickom Jonesom a americkým spevákom Lou Grammom skupinu Foreigner. Hral na troch ich albumoch, ktoré sa všetky dostali do americkej top 10 a priniesli hity ako Cold as Ice či Feels Like the First Time.

V roku 1980 ho Jones z kapely vyhodil.

"Ian bol úžasný skladateľ a multiinštrumentalista," povedal bývalý gitarista skupiny Genesis Steve Hackett.

"Vždy som veľmi obdivoval jeho sólovú tvorbu a všetko, čo robil okrem iného s Crimson King a Foreigner," dodal.