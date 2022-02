Aj erotický priemysel má svojich Stevov Jobsov

Jenny Kleeman a Sex bez ľudí, mäso bez zvierat.

A dokonca existuje človek, ktorý si vyslúžil titul „Elon Musk asistovanej samovraždy“.

Že z väčšiny z nich sa nakoniec vykľuje ďalší barón Prášil, je len časť väčšieho problému. Čo s ľudstvom urobí prenikanie moderných technológií i do jeho najväčších tabu?

Článok pokračuje pod video reklamou

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Každým rokom aktuálnejšia Čítajte

Britská novinárka sa v štyroch reportážach zamýšľa nad spoločenskými dôsledkami viac či menej úspešných pokusov inovovať nielen vekmi overený spôsob, ako prichádzame na svet, a rovnako vekmi overený spôsob, ako z neho odchádzame, ale i dva z najpopulárnejších spôsobov, ako si krátime čas medzi tým.

Sex a steaky možno už čoskoro nebudú tým, čím bývali

Hoci inovácie, ktoré Kleemanová v knihe zmieňuje, sú stále v štádiu vývoja, nenechajte sa zmiasť. Toto nie je sci-fi. Biovaky, slúžiace ako umelé maternice, už boli odskúšané na zvieratách. Mäso zo skúmavky síce zatiaľ nie je práve najchutnejšie, no mnohí ho považujú za budúcnosť stravovania.

(zdroj: Foto - Archív SME)

Onen „Elon Musk asistovanej samovraždy“ už stihol predstaviť svoj prototyp multifunkčnej rakvy, ktorá sa dá vytlačiť na 3D tlačiarni a ktorá by tak v budúcnosti mala záujemcom o eutanáziu zabezpečiť (údajne) dôstojný a dostupný odchod na druhý svet.

A potom je tu Harmony – vyvrcholenie dvadsaťročnej výroby erotických pomôcok, päťročného výskumu a vývoja v oblasti umelej inteligencie a miliónových investícií. Harmony je erotická bábka v životnej veľkosti, ktorá sa hýbe a rozpráva, ale predovšetkým sa dokáže učiť. Nie je však jediným existujúcim prototypom sexrobota.

Konkurencia v tejto oblasti je totiž veľká. Predbehne vývojárov niektorý z ázijských výrobcov erotických pomôcok? Alebo to bude Roberto – laborant kubánskeho pôvodu, ktorý po práci nabehne do garáže svojej mamy (tá je presvedčená, že jej syn je druhý Steve Jobs) a odlieva tam do sadry telá miestnych modeliek?