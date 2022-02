Nikdy ju nevideli platiť, kreditky jej nefungovali. Anna Delvey záhadne ovládla smotánku v New Yorku

Kto je tá žena? Jej príbeh je na dlhý seriál.

Volala sa Anna Delvey. Vlastne nie, jej skutočné meno bola Anna Sorokin.

Do New Yorku prišla z Nemecka, alebo zrejme pochádzala z Ruska. Jej otec mal obrovský biznis so solárnymi panelmi, ale viacerí mali takú informáciu, že je diplomatom, a niektorí zas počuli, že je ropným barónom.

Tvrdila, že keď dovŕši dvadsaťpäť rokov, uvoľní jej peniaze z rodinného fondu a získa tak prístup k desiatkam miliónov dolárov.

Pre newyorskú smotánku bolo prirodzené, že sa medzi ňu dostala. Mala štýl, výborne sa obliekala, vedela zorganizovať skvelé večierky a na Manhattane sa chystala otvoriť vizionársky a najmodernejší umelecký klub všetkých čias.

Bývala v hoteloch a objednávala si v nich všetky možné služby. Bolo zrejmé, že nevie, kde by svoje peniaze minula skôr. Musela byť teda veľmi, veľmi bohatá.

Jedine, že by nemala ani cent.

Pretože nikto Annu Delveyovú nevidel pri tom, ako platí zo svojho účtu. Žiadna karta jej nikdy nefungovala a žiadny bankový prevod, ktorý sľubovala, sa nikdy nenaplnil.

Niekoľko rokov dokázala klamať jednotlivcov aj finančné inštitúcie, mámiť pôžičky a na veľkej nohe žiť s falošným statusom celebrity. Hoci, ani to slovo falošný nie je celkom na mieste.

Ona celebritou naozaj bola. Ešte aj tú chvíľu, keď stála pred súdom a hrozilo jej pätnásť rokov väzenia, dokázala premeniť na hviezdy moment a svojimi fotkami búrala sociálne siete.

Všetko je pravda. Až na to, čo je vymyslené

Kto je v skutočnosti táto mladá žena a či patrí do väzenia alebo na slobodu, na to mal jasný názor len málokto.