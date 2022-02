Mysleli si, že obleky bude treba šiť vždy. Za pár rokov zostali z textilky Merina len ruiny

Vypnutie strojov znelo ako zastavenie srdca.

BRATISLAVA. Podmienky vôbec nemali ľahké. Pracovali v neznesiteľnom teple a prachu, nemali okná, cez ktoré by mohli vyvetrať, priestor sa nedal vychladiť. Od začiatku do konca zmeny si nepočuli slova, stroje vydávali obrovský hluk.

Priam rachot.

No keď im v roku 2009 oznámili, že výroba sa končí, podnik sa zatvára a stroje vypínajú, to ticho ich nijako nepotešilo. Technický riaditeľ Juraj Grábl si na tú chvíľu spomína: "Znelo to tak, ako keby sa zastavilo srdce."

Textilná továreň Merina v Trenčíne patrí k tým industriálnym miestam, ktoré nás kedysi pozdvihli, prežili vďaka socializmu alebo napriek nemu, a dnes nevieme, ako sa k nim postaviť. Aj jej bude venovaný jeden diel z ďalšej série dokumentárneho cyklu Budujeme Slovensko, ktorú RTVS začne vysielať 21. februára až do 16. mája.

Pamiatka, ktorá je v troskách

V Merine sa vyrábalo viac ako storočie. V roku 1907 fabriku založila rodina francúzskych podnikateľov Tiberghienovcov. Ako to vo Francúzsku býva, mysleli esteticky, do industriálneho areálu sa vchádzalo zakvitnutou stromovou alejou.