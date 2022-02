Herec Jevgenij Libezňuk: Hranie som cibril odmala. Teraz klamem za peniaze

Na Slovensku už žije dlhšie ako na rodnej Ukrajine, napriek tomu ho pre jeho prízvuk často obsadzujú do rolí mafiánov z Východu. Vymyká sa z toho len postava slovenského baču v reklame, ktorého hrá už jedenásť rokov.

Hrá v seriáli, vo filmoch a v troch divadlách súčasne. Hovorí, že na podnikanie nemá talent, bojí sa len samého seba a na prehry sa pozerá ako na právo na omyl, z ktorého sa dá poučiť.

Herec JEVGENIJ LIBEZŇUK na všetky otázky odpovedá so šibalským úškrnom. Napríklad aj na tú, čo by robil s nečakanou miliónovou výhrou: „Splatil by som svoje dlhy a ostatní by počkali.“

V novom seriáli Hranica televízie JOJ hráte Žeňu Chrabrenka. Kto to je?

Drobný podnikateľ, ktorý má svoj obchodík na území Ukrajiny, ale ten mu neprináša prostriedky na živobytie, takže si musí privyrábať občasným prevozom neoznačeného tovaru cez hranice.

Narodili ste sa na Ukrajine, v oblasti na hranici Moldavska a Rumunska. Prišli ste v mladosti do styku s takýmto druhom „podnikania“?

Na Slovensku som od roku 1986, zvyšok mojej rodiny je na Ukrajine, v 90. rokoch som dosť často prekračoval slovensko-ukrajinskú hranicu a vtedy tá hranica bola biznis. Ostalo to doteraz, len teraz to prebrala do rúk organizovaná…

…mafia?