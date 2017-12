Steven Spielberg začal nakrúcať nový film o terorizme na OH v Mníchove

Los Angeles 5. júla (TASR) - Najrôznejšími oceneniami ovenčený americký režisér Steven Spielberg začal minulý týždeň na Malte nakrúcať film, ktorý má za námet palestínsky teroristický útok na izraelských športovcov na OH v Mníchove v roku 1972 a následnú odvetu Izraela.

Podľa samotného Spielberga je to doteraz politicky najkontroverznejšie dielo, na ktorom kedy pracoval. Film by sa mal dostať do kín už koncom tohto roku. Jeho premiéru stanovila spoločnosť Universal Pictures na 23. decembra.

Režisér, ktorý je židovského pôvodu, si uvedomuje, že ak tému nespracuje primerane, môže jeho film vyvolať negatívne vplyvy na izraelsko-palestínske vzťahy.

O vysokej politickej citlivosti námetu svedčí aj to, že Spielberg sa údajne o scenári radil s rabínom, americkým diplomatov Dennisom Rossom i bývalým americkým prezidentom Billom Clintonom. Spielbergovi radou prispel aj Mike McCurry, ktorý bol Clintonovým hovorcom a Allan Mayer, ktorý je hovorcom Hollywoodu a špecializuje sa na komunikáciu v krízových situáciách. Spielberg si zároveň uvedomuje aj to, že by mohol ohroziť svoju uznávanú pozíciu medzi Židmi ako v USA, tak aj v Izraeli.

V roku 1972 palestínski teroristi v Mníchove zajali 11 izraelských športovcov, ktorých neskôr zabili. Vláda izraelskej premiérky Goldy Meirovej potom vytvorila špeciálnu skupinu najlepších agentov a bezpečnostných expertov, ktorých úlohou bolo vyhľadať páchateľov tohto útoku a pomstiť sa im. Kushnerov scenár pre nový Spielbergov film je založený na knihe Georgea Jonasa z roku 1984 "Vengeance" Pomsta. Kushner vlani vlastne prepracoval starší scenár spisovateľa Erica Rotha. Vo filme budú hrať okrem iných Eric Bana, Daniel Craig, Geoffrey Rush, Mathieu Kassovitz, Hanns Zischler a Ciaran Hinds.

Spielberg vydal o pripravovanom filme vyhlásenie, ktoré uverejnili súčasne The New York Times, izraelský Maďariv a arabská televízna stanica Al-Arabíja. Podľa vyhlásenia je útok v Mníchove, ktorý uskutočnila skupina Čierny september patriaca k oficiálnej palestínskej organizácii Fatah tvoriacej základnú zložky Organizácie pre oslobodenie Palestíny (OOP) "jedným z určujúcich momentov moderných dejín Blízkeho východu".

Režiséra zaujímajú v prvom rade otázky terorizmu a ako by na tento prehlbujúci sa problém súčasnosti mal odpovedať civilizovaný národ. Táto otázka je podľa Spielberga po 11. septembri 2001, keď došlo k teroristickým útokom na USA, stále naliehavejšia.