Mlieko šachistov a mysliteľov, ako ho nepoznáte

Candace Rose Rardon a Príručka pre milovníkov kávy.

Celé sa to začalo tým, že stádo kôz etiópskeho pastiera Kaldiho ochutnalo červené kávové čerešne. Po ich zjedení začali kozy skákať a tancovať, a tak bobule ochutnal aj Kaldi a zopár odniesol so sebou. Tak to teda aspoň opisuje Candace Rose Rardon v Príručke pre milovníkov kávy.

Článok pokračuje pod video reklamou

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Nostalgické spomínanie vie byť nepríjemné Čítajte

Dnes sú zrná zo spomínaných bobúľ obľúbené po celom svete a mnoho ľudí si bez nich svoje ráno či popoludnie ani nevie predstaviť. A skvelým doplnkom k rozvoniavajúcej šálke je aj táto príručka.

Kyslá, sladká, horká

Drobná, populárno-náučná knižka, ktorá nezaberie veľa miesta v kabelke ani vo väčšom vrecku, je skvelým spoločníkom práve do kaviarne. Rardonová začína knižku „kávovými základmi“, kde prináša dôležité momenty z histórie kávy a jednoducho vysvetľuje najznámejšie pojmy. Ak ste sa doteraz cítili stratení v rozdieloch medzi svetlým a tmavým pražením, alebo vám pavučina chutí na obale vrecka s kávou nevravela celkom nič, po prečítaní príručky pre vás nebude takou neznámou.

(zdroj: Foto - Archív SME)

Autorka tiež radí, ako správne skladovať kávu, vysvetľuje rozdiely medzi rozličnými typmi a sprevádza čitateľa procesom výroby tohto nápoja: „Od zberu zrelých čerešní až po moment v našich hrnčekoch prejde káva neuveriteľnú cestu.“ Vedeli ste o tom, že káva je vlastne ovocie? Text príručky je popretkávaný desiatkami zaujímavostí i poznámkami a odporúčaniami, ktoré sa vám pri kúpe a príprave kávy môžu zísť.

Od etiópskych žien po kovbojov

Rardonová sa venuje aj spôsobom prípravy kávy, predovšetkým tým alternatívnym – ručným, a ak sa práve rozhodujete napríklad medzi french pressom a moka kanvičkou, príručka vám môže poradiť. Naopak, prípravu kávy pákovými a automatickými tlačidlovými kávovarmi v knižke vysvetlenú nenájdete.