Sledoval, ako Kyjev zomrel a Tržnica chátra. Matušíkove budovy ničil nezáujem

Architekt zomrel vo veku 91 rokov.

„Architekt nemôže byť citlivka. Každá stavba žije svojim životom a prejavuje sa v nej inteligencia jej užívateľa a majiteľa,“ vravel v roku 2020 v dokumente Ikony, ktorý odvysielala RTVS.

Keď však s režisérkou Kristínou Leidenfrostovou prechádzali okolo mŕtveho Hotelu Kyjev alebo necitlivou rekonštrukciou zničeného obchodného domu Slimák, nezdalo sa, že ich stav sa ho netýka.

Mnohé jeho stavby doplatili na nezáujem mesta, necitlivé zásahy majiteľov aj predsudky.

Vo veku 91 rokov zomrel architekt Ivan Matušík, predstaviteľ neskorej moderny a autor mnohých kľúčových stavieb hlavného mesta, ktoré pozná každý, kto sa kedy Bratislavou prešiel.

Bol autorom obchodného domu Prior a hotelu Kyjev, Novej Tržnice na bratislavskom Trnavskom mýte, plavárne Lafranconi i nákupného domu Slimák.

Okrem Bratislavy spoluvytváral aj podobu ďalších slovenských miest. Je autorom obchodného strediska v Martine aj rehabilitačného ústavu Baník v Bojniciach.

Obchodný dom Slimák (zdroj: Spolok slovenských architektov)

Kedysi pekný nákupný dom Slimák

„Ide o to, aká je miera zásahov. To čo sa udialo v Slimáku, je znehodnocujúci zásah. Nenechali ani pôvodnú dlažbu ani sklobetónovú fasádu. Už je to len taká spomienka,“ vraví sklamane v dokumentárnom filme a priznáva, že do jeho okolia chodí nerád.