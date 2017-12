Na najlepšie časy Divadla Aréna si ešte treba počkať

BRATISLAVA 5. júla (SITA) - Riaditeľ Divadla Aréna Juraj Kukura má ťažké srdce na niektoré štátne divadlá, ktoré dávajú také nízke ceny lístkov, že Aréna im nemôže konkurovať. "Moja manželka teraz platila ...

5. júl 2005

BRATISLAVA 5. júla (SITA) - Riaditeľ Divadla Aréna Juraj Kukura má ťažké srdce na niektoré štátne divadlá, ktoré dávajú také nízke ceny lístkov, že Aréna im nemôže konkurovať. "Moja manželka teraz platila za lístok do divadla 60 korún. To sú dva hotdogy. My s cenami nemôžeme ísť tak nízko, hercov musíme z niečoho zaplatiť," povedal pre agentúru SITA Kukura. "60 korún je v dnešnej dobe menej ako lístok do kina a treba podľa mňa pouvažovať, či je to správne. Mala by sa urobiť nejaká jasná bolestná hranica toho, pokiaľ sa môže ísť s cenami lístkov. Nám to robí problém."

Kukura pripomenul, že Divadlo Aréna dostáva najmenšiu dotácia od štátu spomedzi všetkých profesionálnych divadiel na Slovensku. Len poplatky za energie pritom predstavujú štvrtinu z týchto prostriedkov. "Každý rok pre mňa začína s existenčnými problémami, či vôbec budeme môcť realizovať naše projekty. Bola by škoda, aby to, čo sa tu vybudovalo za tie dva roky, nešlo ďalej."

Aj napriek problémom, s ktorými divadlo zápasí, sa však podľa Kukuru za dva roky existencie podarilo to, čo nikto neočakával - stalo sa neoddeliteľnou súčasťou kultúrneho života v Bratislave. Na najlepšie časy divadla si však ešte bude treba počkať. "Dva roky je krátky čas na to, aby niekto stihol divadlo postaviť na nohy. Každý, kto je dobrý, je najmenej dva roky vypredaný," tvrdí Kukura. Za úspech považuje, že Divadlo Aréna získalo za také krátke obdobie päť nominácií na divadelné ocenenie Dosky, z ktorých vzišli dve ceny. Svojimi predstaveniami sa divadlo reprezentovalo na zahraničných podujatiach, napríklad na festivaloch v Japonsku a Českej republike. "S inscenáciou Tiso, s ktorou ideme do budúcej sezóny, už teraz máme pozvania na niekoľko festivalov v Čechách a o predstavení hovoria aj v zahraničí," hovorí Kukura. Neprajníkom, ktorí mu pri nástupe do funkcie riaditeľa vyčítali, že z Divadla Aréna chce urobiť nežánrové divadlo, odkazuje: "Potvrdzujem. A týmto smerom budeme pokračovať aj ďalej."