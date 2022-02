Voštinár: Beží sa mi dobre, ale už vidím cieľovú pásku

Letiaci vrabec si označí v dave práve jeho. Prestrelená lopta pristane na jeho čele. Často sa pýta, prečo práve on.

Odpoveď prichádza vo chvíľach, keď ho vyberú zo sedemtisíc uchádzačov na moderátora rádia, hoci mal sľubne rozbehnutú kariéru zootechnika. Pripisuje to tomu, že svojím vzhľadom vždy mierne vytŕčal.

Je bežec na dlhé trate, ktorý sa opatrne vyhýba neúspechom. Robí to tak, že svoje rozhodnutia konzultuje každé ráno medzi šiestou a siedmou so svojím druhým ja. Moderátorská stálica televízie Joj VLADIMÍR VOŠTINÁR.

Pred dvadsiatimi rokmi vznikla televízia Joj. Boli ste pri tom od začiatku?

Začalo sa to pozvánkou na nezáväzný rozhovor s vtedajším vedením Jojky. Veľa ľudí ma odhováralo: nechoď, budeš banovať, ďalšia televízia nemá šancu, televízny trh je plný. Podobné názory mi rozhodovanie neuľahčovali.

V tej dobe tu bola silná Markíza a STV, v ktorej som mal ešte pár programov. No zároveň to bola nová etapa a nová výzva a ja mám také veci rád. Bol som teda na začiatku, v tej sekunde, ako Jojka prišla do Bratislavy.

Čím vás presvedčili?

Vybrali si ma, aby sme s Katkou Brychtovou vytvorili dvojicu. Vedeli úplne presne, do akého programu by nás chceli. Volalo sa to Štúdio JOJ a bolo to niečo ako ranné vysielanie, ale poobede.

Nehádzali mi maškrtky až po Kolibu, to nie.

Pamätáte si ešte tie začiatky?

Bol to prekrááásny televízny rok! Bavilo ma to, robil som s výbornými ľuďmi. A hlavne netlačili na nás so žiadnou sledovanosťou.

Kedy prišiel ten tlak?