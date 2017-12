V Budapešti budú koncertovať Temptations a Supremes

5. júl 2005 o 16:00 TASR

Budapešť 5. júla (TASR) - Palác umení v Budapešti sa v sobotu 9. júla večer stane dejiskom historického vystúpenia amerických černošských formácií The Temptations a The Supremes na maďarskej pôde.

Mužské vokálne kvarteto The Temptations zavíta do Maďarska po 44 rokoch kariéry a 57 nahraných albumoch vôbec po prvý raz. Zoskupenie, ktoré podobne ako ženské vokálne trio The Supremes patrilo svojho času ku klenotom detroitskej gramofónovej firmy Tamla Motown, koncertuje v súčasnosti v zložení Williams Lloyd, Simms Dupree, Hooker Clayton a Perry Moore. V jeho repertoári sú však, prirodzene, aj najväčšie hity slávnych predchodcov, vrátane Get Ready alebo My Girl, o čom sa nedávno presvedčili aj návštevníci jedného z finálových stretnutí basketbalovej NBA.

Ženské vokálne trio The Supremes, ktorého hity ako Where Did Our Love Go, Stop! In The Name Of Love alebo Baby Love interpretovala svojho času ako členka formácie aj neskôr úspešná sólistka Diana Ross, sa v maďarskom hlavnom meste predstaví v zložení Sherrie Payneová, Lynda Lawrenceová a Freddi Pooleová.

Napriek početným personálnym zmenám, ktoré charakterizovali vývoj v oboch formáciách v priebehu uplynulých štyroch desaťročí, sľubuje ich spoločný koncert pod názvom Hot Soul Night skutočný umelecký zážitok.