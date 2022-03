Ján Spišák: Hudba pre mňa nie je koníčkom, ale vášňou

Keď sa ozvali prvé tóny skladby Múza z albumu Vlny skupiny Dilemma.

Keď sa ozvali prvé tóny skladby Múza z albumu Vlny skupiny Dilemma, mal som pocit, že som sa akýmsi zázrakom ocitol v dobre nazvučenom hudobnom štúdiu, kde si rocková kapela dáva záležať na zvuku každého dotyku s hudobným nástrojom. Ešte stále na Slovensku vzniká hudba, kde záleží na dokonalom, iskrivo čistom zvuku. Ďalší dôkaz, že kvalitnú slovenskú hudbu netvoria len tí, ktorí dominujú éteru. A ako vníma slovenský hudobný svet autor textu a hudby, spevák a gitarista Ján Spišák?

Článok pokračuje pod video reklamou

Nedávno sa na chvíľku rozhorel a vzápätí ustal spor o to, koľko percent slovenskej hudby majú hrať rádiá. Možno by bolo zaujímavé zistiť, koľko slovenskej hudby rádiá nehrajú. Čo myslíte, koľko by to bolo?

Do éteru sa 99,9 percenta slovenských interpretov aj tak nedostane. Osobne som nečakal, že na tom kvóty niečo zásadne zmenia, no, žiaľ, počet hraných skupín a spevákov sa zásadne nezmenil. Kvóty sa v mnohých rádiách plnia v nočných časoch a väčšinou ide o overených interpretov, vrátane starých šlágrov z éry socializmu.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Katarína Vavrová: Nepotrebujem šokovať Čítajte

Nič proti nim, niektoré kusy sú ozaj dobré, niektoré nesmrteľné, ale rádiá svoj prístup k súčasnej slovenskej hudobnej scéne zásadne nezmenili, ak nerátame skladby, ktoré niektorí interpreti vyrábajú v podstate ako produkt vhodný do formátu najväčších rádií. Česť výnimkám.

A ako je to s Dilemmou? Máte za sebou štyri albumy, viac než desaťročie trvajúcu kariéru.

Nás občas zahrajú, ale väčšinou som si vypočul, že sa nehodíme do formátu rádia. Kedysi im prekážali anglické texty, alebo že to bolo príliš tvrdé. Alebo ak tam bol slovenský text, tak to bolo príliš smutné, alebo to bolo údajne príliš náročné pre poslucháča. A potom počujete z rádia napr. Red Hot Chilli Peppers, Green Day, Nirvanu a premýšľate nad tým, o koľko sú ich texty veselšie a o koľko jemnejšie asi tak hrajú.

Niekto si tu neuvedomuje, že aj im niekto kedysi musel dať v éteri priestor, inak by o nich nikto nevedel a ich piesne by sa nestali hitmi. Budem len rád, ak slovenskí interpreti, najmä tí menej otrepaní, dostanú viac priestoru. Samozrejme, musia si ho zaslúžiť kvalitnou produkciou, nemožno sa spoliehať len na kvóty.

(zdroj: FOTO – VLADIMÍR KASL)

Pôsobíte v Košiciach, čo je pre excentricky umiestnené hlavné mesto našej krajinky čosi približne tak ďaleko ako Mars. Aký je hudobný život v Košiciach?

Žije tu veľa muzikantov, dnes je tu aj celkom dosť miest na koncerty, Košice sa postupne dostali na mapu viacerých promotérov, takže sa tu pravidelne objavovali aj mnohé hudobné projekty zo sveta, čo je tiež dôležité pre rozvoj scény.