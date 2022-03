Ivan Hronec: Každý učiteľ z KGB by dal Putinovi päťku za tú školácku chybu, ktorú urobil

Je nepochopiteľné, že Putin sa vzdal svojej najväčšej zbrane.

Dejiny kinematografie sú plné príkladov toho, aká neznesiteľná samota a bolesť čaká diktátorov na konci života. Putin nebude výnimkou, ak mu samotný Kremeľ nepripraví rýchly koniec, hovorí filmový distribútor, producent a vysokoškolský pedagóg IVAN HRONEC.

Podľa neho sa to ruskému prezidentovi stane napriek tomu, že mu dlho fungovala premyslená stratégia, ktorá sa prejavila aj vo filmovom biznise a na medzinárodných filmových fórach. Potomok Leninovho a Stalinovho kuchára, ktorý si predstavu o svete budoval v súlade so vzdelaním v KGB, však urobil školácku chybu, ktorá ho dostane do neriešiteľnej situácie. A nebude v nej môcť použiť ani svoju najväčšiu zbraň.

"Rusko, to je jedna veľká opera, tak to musíte chápať," hovorí Hronec. Vojna, ktorú rozpútalo, zároveň demaskovala tri typy politikov, ktorých sa Slovensko bude musieť zbaviť.

Doteraz Putin ako-tak rešpektoval hranice. Čo sa v jeho uvažovaní zmenilo?

Prezident Putin bude mať tento rok sedemdesiat rokov a chce svoj život uzavrieť finálnym gestom. To vám hovorím ako chlap, ktorý má o dvanásť rokov menej. A to gesto nechce byť v rozpore s tým, čo budoval a čo ho formovalo doteraz .

A to je čo?

Putin a väčšina Rusov pozná len režim sily, manipulácie a neslobody. V jeho prípade sa k tomu pridáva aj ľútosť nad stratou Sovietskeho zväzu a veľkého geopolitického vplyvu.

Slobodná Ukrajina je preňho najhorším príkladom. Ukazuje, že Rusom blízka krajina môže byť demokratická. Putin teda dnes podľa môjho názoru bojuje viac o moc v Moskve a svoju osobnú záchranu než o ukrajinské územie.

“ Ruská definícia použitia jadrovej zbrane vychádza z ohrozenia Čínou a zahŕňa možnosť, že si Rusi vybielia aj vlastné územie. Čo je v súvislosti s Ukrajinou strašné, pretože ju považujú za vlastné územie. „

Jeho finálnym a tragickým teatrálnym gestom má byť zničenie Ukrajiny ako štátu, Ukrajincov ako národa a obnovenie sojuzu, alebo aspoň jeho fatamorgány vo forme trojštátia Rusko, Ukrajina a Bielorusko. Jeho gestom a ideologickou misiou je boj so Západom.

Takto ho formovala KGB, toto dostal od otca, ktorý bol v armáde a NKVD a toto počul od starého otca, ktorý bol osobným kuchárom Lenina a Stalina. V jeho uvažovaní sa nič nezmenilo. Len sa už nepretvaruje.

Čo to konkrétne znamená? Koho chce mať Putin vo svojom živote?

Putin vždy staval na inteligentnej a ekonomickej elite, ktorú v Rusku storočia tvorili generácie bojarov, dnešných oligarchov, ale aj tajných a špiónov.

Presúvali sa z režimu do režimu, stáli nad ideológiou a ako žoldnieri každému dobre slúžili. Gorbačov ich prvýkrát odvrhol a Jeľcin zneistil. Bolo to pre nich desať najhorších rokov. Putin ich ako svojich pozval späť do centra.

Aký status majú a aký obraz o nich prezident Putin predkladá ruskej spoločnosti, môžete pochopiť aj zo súčasnej ruskej kinematografie, teda tej oficiálnej.