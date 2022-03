Porotkyňa Let's Dance: Tanec odhaľuje črty, ktoré sme nepoznali

V jej živote nie je núdza o prekvapivé zvraty, šťastné náhody a skvelých ľudí. Viackrát zažila, že veci, ktoré akoby nešli správnou cestou, sa po rokoch ukázali ako to najlepšie, čo sa mohlo stať.

V jej prípade to bolo štúdium matematiky, lebo na inú školu ju nezobrali. Dnes vníma ako najlepšiu vec to, že ju opustil prvý manžel a tanečný partner, s ktorým emigrovala a dosiahla na najvyššie svetové méty v tanečnom športe.

Aj porotkyňou tanečnej súťaže sa stala bez akejkoľvek prípravy a dnes si bez jej bezprostredných no odborných hodnotení Let's Dance ani českú verziu Star Dance nevieme predstaviť.

Po piatich rokoch znovu štartuje na Markíze Let's Dance. Máte už svojho favorita?

V tejto súťaži som už zažila toľko prekvapení, že tam sa fakt nedá nič predpokladať. Všetci naši súťažiaci, ktorí už vo svojej práci dokázali veľa, sú veľmi húževnatí.

Majú svoju profesionálnu osobnosť, ale tanec je pre nich zrazu iná pôda, ktorá im tú osobnosť berie a ukazuje črty, ktoré sme predtým nepoznali.

To môže byť pozitívne aj negatívne, no niekedy je to také pozitívne, že ľudia ich nechajú vyhrať, aj keď niekto iný to odtancoval lepšie.

Teraz je však v šou obľúbený herec Ján Koleník, ktorý spoločenské tance v mladosti tancoval. Myslíte, že ho niekto dokáže pretromfnúť v popularite aj v tanci?

Uvidíme. Myslím si, že pri Jankovi sa dostaneme k technickým detailom, o ktorých sa nám predtým nikdy nesnívalo.

Budete mu vytýkať technické detaily?

Konečne mám niekoho, na koho môžem použiť to, čo viem. Pôjdem doňho! (smiech)

Českú Star Dance skomplikovali covidové karantény. Počíta sa s tým aj v pravidlách?

Existuje veľká kniha od BBC a tam sú pravidlá na všetko. Riešia v nej také veci, ktoré si človek ani nevie predstaviť, že by mohli nastať. Tá kniha prekonala aj nemecký daňový systém!

V Čechách robili šou aj cez covid, testovali veľmi poctivo, no čím viac ideme do leta, tým by to malo byť jednoduchšie. V každom prípade, jedno kolo sa smie vynechať, keď karanténa presahuje dve kolá, súťažiaci vypadáva.

Mne sa zdá, akoby sa oproti začiatkom tejto šou stále viac upúšťalo od striktných pravidiel tanca, že je to stále viac šou a stále menej tanec. Aj hudobné podklady sú skôr upravené hity, nehovoriac o kostýmoch. V americkej súťaži som videla aj tenisky. Je to tak, že sa to uvoľňuje?

Sú krajiny, napríklad Anglicko, kde išli viac do šou a potom sa zasa vrátili, pretože keď súťažiaci málo tancujú, publikum to neprecíti, nevidí rozdiel medzi súťažiacimi a potom im je to viac-menej jedno. Číry tanec dá publiku pocit pravosti.

Tatiana Drexler (58) Narodila sa v Martine, vyštudovala matematiku a telesnú výchovu na UK v Bratislave.

V roku 1987 s manželom a tanečným partnerom emigrovala do Nemecka .

. V spoločenských tancoch je niekoľkonásobná majsterka Slovenska a semifinalistka majstrovstiev sveta profesionálov .

. V roku 2007 sa stala porotkyňou českej Star Dance , o rok neskôr aj na Markíze v Let´s Dance .

, o rok neskôr aj .

Na Slovensku sa ide zlatou strednou cestou?

Myslím si, že áno. Dúfam. Vrátil sa aj Peter Modrovský, ktorý dohliada, aby sa tam dal rozoznať tanec.

Sledujete túto súťaž aj v Nemecku?

V minulosti to bol skôr cirkus ako tanec, zdalo sa mi to až neslušné. Ale cez koronu bola taká dlhá chvíľa, že som to pozerať začala a zistila som, že za posledné tri roky sa vrátili k distingvovanej šou a konečne tam tancovali hviezdy, ktoré som aj ja poznala.

A o tých ľudí ide, lebo na dobrý tanec sa môžem pozrieť na iných tanečných súťažiach.

Neponúkli vám tam miesto v porote?

Zatiaľ sa ma nikto nepýtal. Pred deviatimi rokmi som mala ponuku z Rakúska, ale ja ako človek, ktorého nemčina nie je materský jazyk, len sa ju naučil v Hannoveri, som Rakúšanom vôbec nerozumela. Keby som si dala tú námahu a trochu ich napočúvala, tak im asi porozumiem, ale mala som z toho strach.

V Česku hovoríte po slovensky. Rozumejú vám ešte mladí ľudia?

Môj kolega Richard Genzer mi povedal: Tánička moja zlatá, teba tu majú len preto tak radi, lebo ti nikto nič nerozumie. Oni vôbec nevedia, že im rozprávaš zlé veci, lebo sa pritom tak pekne usmievaš, že oni si myslia, že ich chváliš. (smiech)

Museli ste sa pre túto šou naučiť niečo nové?

Vôbec nič. Začala som v českej verzii, pretože oni mali za sebou prvú Star Dance a zistili, že všetko bolo dobré, len porota im nefungovala. Tak mi jedného dňa zavolali, či by som sa im neprišla ukázať.

Prišla som do kancelárie a po dvoch minútach mi povedali, aby som rovno prišla na živé vysielanie. Vravím, vy ste sa snáď zbláznili! Veď to si musíme najprv vyskúšať, ja to možno vôbec neviem robiť. Myslíte, že tuto pán riaditeľ bude tancovať a vy ho pokusne ohodnotíte?

Choďte domov a príďte piateho októbra, pôjde to. Tak som prišla a bolo.