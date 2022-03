Knižné novinky marec 2022

Hana Lasicová, Camilla Läckberg, Jim Carrey a ďalší.

Naďalej vám na tomto mieste ponúkame knižné novinky viacerých vydavateľstiev, lebo knihy sa budú čítať, aj keď ten psychopat v Kremli vyzerá ako odtrhnutý z reťaze. Aj v marci sa máte na čo tešiť, ponuka viacerých vydavateľov vás určite zaujme – Hana Lasicová, Camilla Läckberg, Jim Carrey, Sebastian Fitzek, Timothy Snyder, Alex Dahl...

IKAR

Daniela Ostatníková a kolektív: Autizmus od A po S

Jedna chyba bola to, že nám veľmi dlho trvalo, kým sme diagnózu vôbec prijali, to boli stratené roky. Keby sme mali tie skúsenosti, čo máme teraz, určite by sme nestrácali čas. To znamená, že keby sme videli, že niečo nie je v poriadku, že je iný ako ostatné deti, možno by sme intenzívnejšie hľadali kvalifikovaných ľudí, ktorí poznajú tento problém. Hoci sa to ťažko hodnotí, pretože v tom čase na Slovensku pravdepodobne takí ešte neboli. (Mama dospelého syna s nízkofunkčnou formou autizmu.)

David Lagercrantz: Obscuritas – útek z tmy

Píše sa rok 2003 a USA práve napadli Irak. Neznámy páchateľ zavraždí v Štokholme futbalového rozhodcu pôvodom z Afganistanu. Polícia zatkne búrliváka Giuseppeho Costu a osloví profesora psychológie Hansa Rekkeho, špičkového odborníka na výsluchové techniky, aby vymámil z Costu priznanie. Rekke však po prečítaní vyšetrovacieho spisu spochybní teóriu vyšetrovateľov, čo sa stretne s nevôľou. Kto bol futbalový rozhodca v skutočnosti? Obeť či páchateľ?

Karsten Dusse: Sústreď sa na vraždu!

Björn Diemel si ako trestný obhajca žije na vysokej nohe. Päťciferný mesačný plat, obrovská kancelária, služobné auto, obleky na mieru... Byť diablovým advokátom má svoje výhody. Cena za ne však zvyčajne býva vysoká. Björnovi sa rozpadáva manželstvo a dcéru Emily takmer nevída. Manželka mu dá ultimátum – buď začne navštevovať kurz sústredenia, aby zmenil svoj život k lepšiemu a našiel rovnováhu medzi prácou a rodinou, alebo môže mrznúť pri vyhasnutom rodinnom kozube.

Roberto Sendoya Escobar: Escobarov syn. Prvorodený

Pablo Escobar bol najväčším narkobarónom, akého nosila Zem. Do svojej smrti v roku 1993 patril k najbohatším obyvateľom planéty a ovládal osemdesiat percent globálneho obchodu s kokaínom. V roku 1965 sa kolumbijské špeciálne sily pod velením agenta britskej tajnej služby MI6 vydali na záťah. Akcia vyvrcholila prestrelkou, po ktorej zostalo mnoho mŕtvych. Escobarovi a niekoľkým jeho mužom sa podarilo uniknúť. Na mieste zostal jediný živý tvor, bábätko menom Roberto, Pablov nemanželský syn.

Hana Lasicová: Všetko o mojom otcovi

Všetko o mojom otcovi (2014) je úspešná kniha rodinne ladených rozhovorov Milana Lasicu s dcérou Hanou. Po ôsmich rokoch prichádza jej druhé vydanie, upravené a obohatené o nové, dosiaľ nezverejnené odpovede, fotografie, jedinečné dokumenty a ukážky scenárov či literárnej tvorby. Dcéra spomína na svojho milovaného otca a jej dojímavá zbierka ponúka intímny portrét známej osobnosti aj verejnosti.

Slovart

Camilla Läckberg, Henrik Fexeus: Debna

Prvý diel strhujúcej mrazivej série z pera kráľovnej švédskej krimi a najznámejšieho švédskeho mentalistu. Keď sa v kúzelníckej debne prebodnutej mečmi nájde mŕtvola mladej ženy, polícia si kladie otázku, či ide o nevydarený trik alebo beštiálnu vraždu. Kriminalistka Mina Dabiriová požiada o pomoc mentalistu Vincenta Waldera, odborníka na reč tela a iluzionistu. Po náleze rímskej číslice na tele obete odhalia spojitosť s inými vraždami a pochopia, že pátrajú po sériovom vrahovi.

Leonid Andrejev: Diablov denník a iné novely

Leonid Andrejev je nepochybne najvýznamnejším ruským spisovateľom konca 19. storočia a prvých dvoch dekád 20. storočia. Vo svojej tvorbe spája to najlepšie z dvoch velikánov klasickej ruskej prózy – Dostojevského a Čechova. Diablov denník a iné novely je výberom z jeho prozaickej tvorby, obsahuje päť noviel vrátane novely Diablov denník, ktorá v slovenskom preklade vychádza prvý raz, a dnes už klasického diela Príbeh o siedmich obesených. Publikáciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Martina Juhász: Glória vo veľkom svete

Glória je zvedavé dievčatko, ktoré zisťuje, akú pohromu vie narobiť lízanka, čo všetko potrebuje domáce zvieratko, že aj príbor vie hovoriť, alebo čo si netreba brať na letisko. Inokedy je zas pre ňu novinka, čo dospelí považujú za samozrejmosť. Mama s ockom jej ukážu, ako to vo svete funguje, čo sa patrí a čo nie. Príbehy malej Glórie ilustrovala Katarína Ilkovičová.

Juki Hattori: Čo mačky chcú

Prečo mačky milujú úzke priestory? Prečo tak veľa spia? A ako im zabezpečiť šťastný život? Dr. Juki Hattori je medzinárodne uznávaný odborník na správanie mačiek. Jeho praktický sprievodca so zábavnými ilustráciami vám vysvetlí úplne všetko, čo potrebujete pri starostlivosti o mačky vedieť.