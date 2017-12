CD

6. júl 2005 o 9:00 (tp, her)

Drvivá Menšina - Menej je niekedy viac

MSP Records

Polovica domáceho hip-hopového zoskupenia Názov Stavby. To je Drvivá Menšina, trojica raperov, ktorí si vravia Šegi, Dena a Bacil. Ich nový album Menej je niekedy viac sa stal ďalším prírastkom do tohto u nás tak rýchlo expandujúceho štýlu. Album sa vyznačuje rôznorodosťou rapových a inštrumentálnych polôh, výpomocou zahraničných hostí a miestami mimoriadne zmysluplnými textami. Ak máte radi na hip-hope nielen formu, ale aj obsah, Menej je niekedy viac môže byť práve vašou šálkou kávy.

John Cage - Sonatas & Interludes. Nora Skuta - prepared piano.

Vydala Hevhetia

V roku 1992, krátko pred smrťou, navštívil americký skladateľ John Cage Bratislavu. Ako hosť festivalu Večery novej hudby si vypočul svoje skladby v podaní klaviristky Eleónory Kutovej. Zopakovať stretnutie v podobe cédečka sa podarilo vďaka agilnej košickej firme, ktorá popri záslužnom dovážaní menšinovej hudby podporuje i domácu tvorbu.

Cyklus Sonatas & Interludes for Prepared Piano vznikal krátko po druhej svetovej vojne. Po premiére v januári 1949 priniesol Cageovi cenu za "rozšírenie hraníc hudobného umenia" a z anonymného tvorcu sa definitívne stala jedna z kľúčových osobností hudby 20. storočia. Autor tu bravúrne zužitkoval svoje experimenty s technikou takzvaného preparovania - do strún klavíra vplietol rôzne predmety ako skrutky alebo gumu, čím získal unikátny zvuk. Teraz si ho môžete naplno vychutnať aj vďaka tomu, že Kutovej nahrávka bola pripravená v špeciálnom audiofilskom formáte.

Tanita Tikaram - Sentimental

Naďve records/ Divyd

"Look my eyes are just a holograms/ look your love has drawn red from my hands/ from hands you know you'll never be/ more than twist in my sobriety," pamätáte si ten zaujímavo zastretý ženský hlas? Na začiatku 90. rokov sa mu nedalo vyhnúť, dlhé týždne znel takmer zovšadiaľ. Originál sa nachádzal na debutovej platni Ancient Heart od Tanity Tikaram. Z exoticky vyzerajúcej dvadsiatničky je dnes tridsaťročná dáma, ktorá pripravila svoju siedmu nahrávku. Aká je? Stále sentimentálna. Hlas sa nezmenil, ani pomalé tempá a intímna atmosféra skladieb. Mladšou sestrou tejto veľmi osobnej akustickej hudby by mohla pokojne byť Norah Jones, rozdiel je asi len v tom, že kým ona ťaží z džezu, Tikaram dáva prednosť šansónu.