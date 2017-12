Lisa Stansfield, spev, divadlo a rifľové nohavice

Treat Me Like A Woman



Girls like tea

Girls like me

Some girls like everything that they see

Some will chase

Some like the wait

With me there's something

You should get straight

I'm not like the others

Won't keep it under cover

I'm all up in your face

With everything I say

And I don't give me away

I'm all up in your face

With everything I say

I won't give up

So come on down

From those clouds

You've been hangin' with the

wrong damn crowd

Better treat me like a woman

Treat me like a woman

Throw those hands in the air

Do something so I know you care

Better treat me like a woman

Treat me like a woman

Don't get too comfortable

That ain't good

Fuck me the way a real man should

Stay with me

Play with my hair

Always remember to stop and stare

I'm not like your mother

Don't treat me like your brother

So get up in my face

I want you in my space

And I don't give that away

Get up in my face

I want you in my space

I won't give in

So don't be scared

But beware

Your gonna get it if you're not

right there

Better treat me like a woman

Treat me like a woman

If I'm in love I would die

For the man that gives me

chills inside

Better treat me like a woman

Treat me like a woman

Treat me like a woman

Treat me like a woman

Treat me like a woman

Girls like tea

Girls like me

Some girls like everything

that they see

So come on down

From those clouds

You've been hangin' with the

wrong damn crowd

Better treat me like a woman

Treat me like a woman

Put those hands in the air

Do something so I know

you're there

Better treat me like a woman

Treat me like a woman

So don't be scared

But beware

Your gonna get it if you're not

right there

Better treat me like a woman

Treat me like o woman

If I'm in love I would die

For the man that gives me

chills inside

Better treat me like a woman

Treat me like a woman

Girls like tea

Girls like me

Some girls like everything

that they see

Ber ma ako ženu



Dievčatá majú rady čaj

dievčatá ako ty a ja

niektoré dievčatá majú rady všetko, čo vidia,

niektoré sa naháňajú,

niektoré rady pauzu.

Na mne je niečo,

o čom by si sa mal uistiť,

nie som ako ostatné.

Neudržím to pod pokrievkou.

Provokujem ťa do tváre,

všetkým čo poviem,

a nerozdávam sa.

Provokujem ťa do tváre,

všetkým čo poviem,

nevzdám sa.

Tak poď dolu,

z tých oblakov,

flákal si sa

s nesprávnou bandou.

Radšej ma ber ako ženu,

ber ma ako ženu.

Rozhoď ruky do vzduchu,

urob niečo, aby som vedela, že ti na mne záleží,

radšej ma ber ako ženu,

ber ma ako ženu.

Nesmieš príliš spohodlnieť,

to by nebolo dobre.

Prefikni ma ako správny chlap,

ostaň so mnou,

hraj sa s mojimi vlasmi.

Nikdy nezabudni zastaviť sa a dívať,

ja nie som ako tvoja matka,

neber ma ako svojho brata.

Tak ma provokuj do tváre,

chcem ťa v súkromnom priestore,

a ten nerozdávam.

Provokuj ma do tváre,

chcem ťa v súkromnom priestore,

ja sa nevzdám.

Tak sa neboj,

ale daj si pozor,

schytáš to, ak nebudeš

priamo tam,

radšej ma ber ako ženu,

ber ma ako ženu.

Ak som zaľúbneá, umrela by som

za muža, čo vyvoláva

vnútorné zimomriavky.

Radšej ma ber ako ženu,

ber ma ako ženu.

Ber ma ako ženu,

ber ma ako ženu,

ber ma ako ženu.

Dievčatá majú rady čaj

dievčatá ako ty a ja

niektoré dievčatá majú rady

všetko, čo vidia.

Tak poď dolu,

z tých oblakov,

flákal si sa

s nesprávnou bandou.

Radšej ma ber ako ženu,

ber ma ako ženu.

Rozhoď ruky do vzduchu,

urob niečo, aby som vedela,

že ti záleží,

radšej ma ber ako ženu,

ber ma ako ženu.

Tak sa neboj,

ale daj si pozor,

schytáš to, ak nebudeš

priamo tam,

radšej ma ber ako ženu,

ber ma ako ženu.

Ak som zaľúbená, umrela by som,

za muža, čo vyvoláva

vnútorné zimomriavky.

Radšej ma ber ako ženu,

ber ma ako ženu.

Dievčatá majú rady čaj

dievčatá ako ty a ja

niektoré dievčatá majú rady

všetko, čo vidia.