V réžii Jima Sheridana vzniká filmová biografia hiphopovej hviezdy 50 Centa

Los Angeles 6. júla (TASR) - Priaznivci hiphopu sa môžu tešiť na ďalší životopisne ladený film tohto žánru.

6. júl 2005 o 10:00 TASR

Po snímke 8 Mile (2002) o Eminemovi a s ním v hlavnej úlohe režiséra Curtisa Hansona, by sa na jeseň mal v distribúcii objaviť film Get Rich Or Die Tryin. Dráma rozpráva o sirote, ktorá sa rozhodne opustiť kriminálnu scénu a pokúsiť sa o úspech v hudobnej oblasti.

Snímku nakrúca v súčasnosti uznávaný írsky režisér Jim Sheridan (Moja ľavá noha, V mene otca, Boxer). Scenár napísal Terence Winter, známy zo seriálu Sopranovci, a to na základe poznatkov, ktoré získal počas niekoľkých mesiacov v spoločnosti hviezdy hiphopu 50 Centa.

Producentmi filmu sú Dr. Dre a Eminem, ktorý by s 50 Centom mal po ukončení filmových prác absolvovať spoločné koncertné turné po amerických a európskych mestách.