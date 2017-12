Prodigy - z undergroundu až na vrchol

6. júl 2005 o 14:00 SITA

BRATISLAVA 6. júla (SITA) - Skupina The Prodigy by nikdy nevznikla nebyť Liama Howletta. Neskorší producent skupiny pochádza z mestečka Braintree v Essexe. Na pole vzrušujúcej raveovej scény prišiel so svojským hip-hopom. Opustil vtedy hip-hopovú kapelu Cut To Kill, s ktorou vystupoval v polovici 80. rokov. Oslovila ho totiž hard dance music, ktorej sa chcel venovať. Onedlho vytvoril niekoľko surových skladieb. Inšpirovala ho predovšetkým odnož undergroundovej tanečnej scény. Tvrdé zvuky začal kombinovať s rýchlym hip-hopom a breakbeatmi. Pôvodne hral na klavír, no v roku 1990 navštívil vydavateľstvo XL Recordings so svojou domácou demo nahrávkou. Howlett sa v tom čase stretol s Keithom Flintom a Leeroyom Thornhillom a vytvorili formáciu The Prodigy. Z pôvodne domácej demo kazety sa na prvý singel Prodigy s názvom What Evil Lurks dostali štyri skladby. Singel vyšiel vo februári 1991 ako vinyl. Howlettov neskorší úspech predznamenal fakt, že hneď z prvého singla sa predalo sedem tisíc kópií. V tom čase boli už The Prodigy pojmom undergroundovej rave scény.

Ďalší singel - Charly vyniesol skupinu do výšin. Dostal sa do trojky najpredávanejších vo Veľkej Británii. Nový hudobný štýl zabezpečil členom skupiny slávu a rozprávkové príjmy. Pre mnohých sa stali božstvom, iní ich začali napodobňovať. Ich skladby boli čoraz energickejšie a zábavnejšie. Vďaka The Prodigy vznikol unikátny rave - štýl, ktorý ovplyvnil nielen britskú hudobnú scénu. Skupinu v tom čase tvorili Leeroy Thornhill, Maxim a Keith Flint a Liam Howlett. The Prodigy mali v tom čase veľa kritikov, no v každom prípade sa im podarilo byť komerčne úspešnými. Obrovský úspech zaznamenali vďaka nahrávkam Fire, Out of Space, Fire/Jericho, Wind It Up, či Everybody In The Place. Po vydaní albumu Experience sa skladby z neho udržali v štyridsiatke najhranejších skladieb Veľkej Británie celých dvadsaťpäť týždňov. Skupina potrebovala novú výzvu. Hudbu začali zrýchľovať a stala sa temnejšou. Liam začal byť so svojou pozíciou nespokojný a tvrdil, že ak nezmenia žáner, na The Prodigy sa veľmi rýchlo zabudne. Unavovala ho neustála hranosť v rádiách a popredné umiestnenia vo všetkých hudobných hitparádach. V tom čase ho ovplyvnila legendárna formácia zo Seattlu - Nirvana, The Red Hot Chilli Peppers či Smashing Pumpkins, ktorých vtedy počúval. Na neskoršej tvorbe The Prodigy možno pozorovať aj vplyv Biohazardu a Rage Against The Machine, ktorých Liam pozorne sledoval na festivaloch.

Zlom spôsobila nahrávka One Love, ktorú uviedli v rámci anonymného white labelu Earthbound. Nahrávka mala úspech, aj keď nikto netušil, kto je jej skutočným autorom. V lete roku 1993 potom vyšla pod hlavičkou The Prodigy a dostala sa medzi najhranejšie skladby. V skutočnosti chceli členovia kapely zistiť, ako bude publikum a kritici reagovať v prípade, že nepoznajú autora. Skupine tento krok pomohol a stali sa oveľa žiadanejšími, ako kedykoľvek predtým. Dvanásť mesiacov po vydaní One Love nastalo rozlievajúce sa ticho. Liam sa zavrel do štúdia a začal pracovať na novom albume - Music For The Jilted Generation. Ticho predznamenalo búrku na hudobnej scéne, ktorú spustil singel No Good (Start The Dance). Singel určil, akým smerom sa bude album, z roku 1994, uberať. Vďaka nemu ich nominovali na zisk prestížneho ocenenia Mercury Music Prize. Onedlho vyšiel mix singlu Voodoo People, na ktorom spolupracovali so skupinou Dust Brothers (neskôr Chemical Brothers) a singel Poison. Extravagantný Keith s vyholenou hlavou a mnohými piercingmi pútal pozornosť médií, rovnako ako Maxim s mačacími kontaktnými šošovkami, väčšinou odetý v sukni. Skupina absolvovala niekoľko turné po Európe. Navštívili však aj Japonsko, USA, Austráliu, Island a v roku 1995 sa objavili aj na festivale v Glastonbury. V marci 1996 sa ich singel Firestarter, vôbec ako prvý z dielne The Prodigy, vyšplhal na prvú priečku britskej hudobnej hitparády. V tom istom roku sa k skupine pripojil aj gitarista Giz Butt. Na prvú priečku sa dostali opäť v novembri vďaka singlu Breathe. V predajnosti predstihol aj Firestarter a predalo sa z neho 750 tisíc kusov. Na celom svete sa ho predalo vyše jeden a pol milióna kópií. The Prodigy si dovolili odmietnuť spoluprácu s takými hudobníkmi, ako je napríklad David Bowie, skupina U2, či Madonna.

Začiatkom roku 1997 skupina dokončila tretí album - The Fat Of The Land. Obsahoval skladbu Narayan, ktorá vznikla v spolupráci s Crispianom Millsom, Kula Shaker a Diesel Power.

V máji 2000 kapelu opustil Leeroy, ktorý mal v zásuvkách veľké množstvo osobného hudobného materiálu. Vydal sa preto na sólovú dráhu. V roku 2002 vyšiel singel Baby's Got a Temper. V auguste 2004 vydala skupina svoj ďalší album - Always Outnumbered, Never Outgunned. Maxim a Keith sa však na ich najnovšom albume nepodieľali. Howletta nepodporili ani v rámci propagácie albumu, na ktorom s ním spolupracoval Liam Gallagher, Kool Keith, Twista a herečka Juliette Lewisová.

Na Slovensku skupina vystúpi v rámci hudobného festivalu Bažant Pohoda 2005.