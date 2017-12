Garbage - Skupina, ktorej speváčka stratila hlas

BRATISLAVA 6. júla (SITA) - Skupina Garbage vznikla v roku 1993 vďaka nezáväznej tvorbe trojice producentov prepojených so štúdiom Smart v americkom Seattli - Butchovi Vigovi, Steveovi Markerovi a Dukeovi Eriksonovi. Dnešnú tvár skupiny Garbage, čo v preklade znamená odpad, alebo brak, dotvára škótska speváčka Shirley Mansonová. Tá pôvodne spievala v kapele Angelfish. Trojica videla jej vystúpenie v programe hudobnej televíznej stanice MTV a "hneď vedeli, že to je človek, akého potrebujú." Trojica mala skúsenosti s produkovaním alternatívnej hudby. Vďaka nim a nepopierateľnej originalite prerazili v polovici 90. rokov a neohrozene vplávali na hudobnú scénu. Garbage skombinovali elektroniku s rockom, popom a všetko okorenil Mansonovej vábivý hlas.

Debutový album s názvom Garbage vyšiel presne v polovici 90. rokov. Celkovo sa vo svete predali tri milióny kópií tohto albumu. Skupina sa zviditeľnila aj vďaka remixom v spolupráci s inými interpretmi. Garbage má na svojom konte viacero singlov. Všetko odštartoval ten s názvom Vow. V limitovanej edícií vyšiel v náklade tritisíc kusov. V rovnakom náklade vyšiel aj Subhuman. Nasledoval Only Happy When it Rains. Na druhej strane tohto singlu vo vinylovej podobe paralelne spolu znejú skladby Sleep a Girl Don't Come. Singel Queer vyšiel v päťtisícovom náklade. Najväčší úspech ale na Garbage ešte len čakal v podobe hitu Stupid Girl. S britským triphoperom Trickym neskôr vytvorili skladbu Milk, ktorá vyšla v obmedzenom náklade v roku 1996. Nasledovala spolupráca so skupinami Massive Attack, Rabbit in the Moon a inými.

V roku 1996 odohrala kapela veľa koncertov v USA. Nových fanúšikov si získali vďaka cover verzii skladby Kiss My Ass Vica Chestnutta. Ich verzia tejto skladby vyšla na kompilácií Sweet Relief 2, ktorá obsahovala aj cover verzie iných hudobníkov. V novembri si hudobníci prišli prevziať ocenenie v rámci MTV Europe awards a ich skladba Stupid Girl získala nomináciu v kategórii Skladba roka. Ich druhý album - Version 2.0 rozvíril hladinu hudobnej scény v roku 1998. O rok neskôr sa ich skladba World Is Not Enough dostala do filmu o agentovi Jamesovi Bondovi.

Kríza v skupine nastala po vydaní tretieho albumu - Beautiful Garbage v roku 2001. Členovia skupiny začali uprednostňovať svoje rodiny, ktoré sa pre nich stali novými prístavmi. Shirley sa trápila, pretože na čas stratila hlas. Našťastie, odchod zo scény bol dočasný a svet hudby dobyli opäť hitom Bleed Like Me. Garbage začala do svojej hudby vpúšťať nové alternatívne prúdy. Bleed Like Me je aj ich zatiaľ posledný album, ktorý vyšiel tento rok. Súhrn toho najlepšieho sa dá nájsť na albume Special Collection z roku 2002.

Svojich fanúšikov na Slovensku potešia v rámci festivalu Bažant Pohoda 2005.