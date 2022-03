Pozemšťania, máme to zrátané!

Dont look up a Moonfall.

Niekedy náhody chcú, že sa v približne rovnakom čase na scéne objavia filmy s temer rovnakým problémom. Tentoraz sme mohli na plátnach kín aj na Netflixe sledovať, ako sa na našu milú Zem rúti meteor, respektíve Mesiac. Koniec sveta sa blíži, poďme s tým niečo robiť. Napríklad, dať si ešte pohár vína alebo zavolať blízkym, že ich máme radi.

Alebo sa nám predsa len podarí hrozbu odvrátiť? Vo filmoch sa to skončilo ako remíza.

Všedný koniec sveta

Predstava, že bodka za naším krehkým svetom príde relatívne rýchlo, nie je v žiadnom prípade nová. Skaza sveta je programovo vpísaná do katastrofických príbehov náboženstiev, mytologických rozprávaní a hollywoodskych náhrad týchto našich dávnych rozprávaní. Vidieť a veštiť katastrofu znamená znechutiť život tým, čo sa majú dobre. Memento mori, civilizácia.

Prečo je to tak? Nechce sa nám jednoducho veriť, že v tom veľkom a nekonečnom vesmíre sa niečo nepokazí. Veď keď sledujeme, ako pekne sa k sebe správame, je len zázrak, že do našej planéty už mimozemšťania alebo akékoľvek iné mystické sily či umelé inteligencie už dávno nehodili nejaký ten šuter, aby naše pokusné laboratórium zničili. A začali odznova so smutným konštatovaním, tak tento pokus nevyšiel.

Filmy Moonfall a Don’t Look Up!, prvé ortodoxné katastrofické sci-fi so šťastne americkým koncom, druhé satirická dráma s koncom skôr pravdivým a šťastným zaručene nie, nám tento koniec sveta spôsobený čímsi prichádzajúcim „zvrchu“ sprostredkúvajú. Ako akčnú, vizuálnu a dramatickú výpoveď o tom, že čokoľvek spravíme, nezachránia nás hlúpi politici a agresívni vojaci, ale ľudskosť, láska, veda a odvaha.

Pravda, ak sa im dá priestor, čo sa v netflixovom trháku nestane – preto je zničenie Zeme o dosť pravdepodobnejšie. Ak máte radi dobrodružné, katastrofické, akčné filmy s dobrými vizuálnymi efektmi (Moonfall) či skvelými satirickými nápadmi (Don’t Look Up!), tak si ich pozrite. Nebudete smutní a rozhodne uvidíte lepšie než priemerné filmy.

Keď sa Mesiac prezradí

Príbeh na Zem padajúceho Mesiaca je klasickým sci-fi s prvkami využívajúcimi konšpiračné teórie, ktoré sa sčasti ukážu ako spásonosné pre vyriešenie problému, keď sa ukáže, že Mesiac je umelé teleso. Moonfall tematizuje katastrofu ako čosi, čo za sebou skrýva aj ohrozenie umelou inteligenciou, ktorá sa stáva pre človečenstvo akoby a priori Zlom.