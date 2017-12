Asian Dub Foundation - bojovníci 21.storočia

6. júl 2005 o 13:00 SITA

BRATISLAVA 6. júla (SITA) - Skupina Asian Dub Foundation (ADF) vznikla v roku 1993 na podnet basgitaristu Aniruddhu Dasa, známeho ako Doktor Dasa. Ten pôvodne vyučoval hudobnú výchovu a hudobné technológie v londýnskom centre Community Music. Spoluzakladateľom kapely sa stal jeho žiak - raper Deeder Zaman. Dvojicu doplnil DJ Pandit G. Ten bol členom a aktivistom organizácie CAPA, ktorá monitoruje prejavy rasizmu vo východnom Londýne. Vďaka jeho pôsobeniu v organizácii začala skupina hrať na podujatiach upozorňujúcich na rasizmus a mnohých stretnutiach zástupcov undergroundu. O rok neskôr s nimi začal hrávať aj gitarista Steve Chandra Savales, teda Chandrasonic ako aj DJ a rave tanečník Sanjay Tailor, známy ako Sun-J.

Skupina debutovala v roku 1995 albumom Facts And Fictions. V tomto období si publikum žiadalo predovšetkým gitarový pop. Hudbe ADF hrozil zánik. Začali organizovať koncerty, prostredníctvom ktorých sa ich hudba stala hmatateľnejšou. Získavali si čoraz viac fanúšikov mimo Britských ostrovov, hlavne vo Francúzsku. V roku 1997 im tu vyšiel album R.A.F.I. Médiá sa o ADF začali zaujímať hlavne v súvislosti s jej spoločným turné so skupinou Primal Scream, ktorá s ADF spolupracovala aj na singlovej nahrávke Free Satpal Ram.

V roku 1998 vydali albumy Conscious Party a Rafi's Revenge, ktorý možno považovať za čiastočne zmenenú verziu albumu R.A.F.I. Kritika k nim nemusela byť zhovievavá, pretože to nepotrebovali. Onedlho skupinu nominovali na zisk prestížneho ocenenia Mercury Music Prize. ADF v tom čase hrali na mnohých európskych festivaloch, ale aj v rámci vlastných projektov a koncertov. Okrem Európy sa chceli presadiť aj v Ázii a zúčastnili sa festivalu Fuji Rock. Stali sa miláčikmi ázijského publika a to im vynieslo ocenenie BBC Asian Music Award. ADF absolvovali turné po Spojených štátoch amerických, kde boli ich predskokanmi Beastie Boys.

V roku 1999 sa zapojili do projektu výučby Britov v oblasti hudobnej výchovy a hudobných technológií. V tomto roku sa vydali na turné po Japonsku s názvom Asia Invasion. Klubové turné absolvovali aj v USA a Kanade, ale kluby zaplnili aj na Novom Zélande, v Austrálii a Európe. Turné po Francúzsku absolvovali v zostave rozšírenej o bubeníka Rockyho Singha, raperov The Invasian, MC´s Aktarvata, dua Spex And Krayzie a hráča na dhol (druh indických perkusií) Pritpala Rajputa.

V marci roku 2000 vydali album s názvom Community Music, vďaka čomu začala kritika ich nový štýl označovať ako jungle punk. Do skladieb totiž zakomponovali prvky pakistanskej národnej hudby. Aj keď formácia pochádza z Veľkej Británie, ich korene sú pakistanské. V roku 2000 začala skupina pracovať na svojom novom albume. Chceli na ňom uplatniť nové hudobné technológie, ktorým sa už dlhší čas venovali. V roku 2003 mohol vyjsť album Enemy Of The Enemy. Prípravy na tento album sa predĺžili, pretože ADF dostala ponuku vytvoriť soundtrack k filmu La Haine. Ich zatiaľ posledný album - Tank vyšiel v roku 2005.

Spevák kapely Primal Scream - Bobby Gillespie ich označil za najlepšiu britskú live kapelu. Hudba ASF je osobitá tým, že je to zmes dubových a basových liniek prekombinovaná so zvukmi sitár, navyše je plná prvkov tradičnej folklórnej hudby. V textoch sa zameriavajú na problémy súvisiace s rasizmom, životom Ázijcov vo Veľkej Británii a venujú sa aj politickým témam.

V minulosti vystúpili v Bratislave, no onedlho sa objavia aj na festivale Bažant Pohoda 2005.