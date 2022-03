Od trileru až po dokumentárny román. Cenu Anasoft litera môže vyhrať aj reportér SME

V desiatke nominácií je aj Utópia v Leninovej záhrade Lukáša Onderčanina.

Medzi finalistov literárnej ceny Anasoft litera sa dostal aj reportér denníka SME Lukáš Onderčanin. Jeho dokumentárny román Utópia v Leninovej záhrade prináša príbeh československého družstva Interhelpo, ktoré vzniklo v ďalekom Kirgizsku, aby pomohlo pri budovaní Sovietskeho zväzu.

Tristo Slovákov a Čechov nastúpilo na jar roku 1925 na žilinskej stanici do vlaku, aby sa vydali na cestu do strednej Ázie. Viedla ich viera, že v Sovietskom zväze zažijú to, čo ich doma nečakalo – úctu voči robotníkom a dostatok práce.

Bol medzi nimi aj Amerikou sklamaný Štefan Dubček s manželkou a so svojím štvorročným synom Alexandrom.