Ak chcete zmenu, Záhradníci to zvládnu

Seriál iný než bežný.

Sú medzi ľuďmi takí jedinci, ktorí sú mimoriadne talentovaní. Tí ostatní majú na výber. Môžu im závidieť, trápiť sa, pomáhať im talent rozvíjať, alebo ich s pasiou a radostne sledovať. Vyznávači nadšeného pozorovania majú teraz vďaka britskému seriálu The Landscapers (Záhradníci) o vraždiacom manželskom páre doslova nečakanú príležitosť.

Sympaťáci

Všetko je dopredu jednoznačne dané. Skutočný príbeh o britských manželoch, ktorí zastrelili jej rodičov a odsúdili ich za to na štvrťstoročný trest. Detailov je plný internet a len máločo môže zaskočiť. Pozor, nejde o prezradenie žiadnej zápletky, toto všetko divákovi tvorcovia naservírujú hneď na úvod. Kto teda čaká mrazivý triler s prekvapivým rozuzlením, bude musieť hľadať ďalej.

Sympatický pár v strednom veku, obaja veľmi milí a často až prehnane slušní. Nemotorní, neschopní prežiť v bežnom svete plnom prízemností ako účty za nájom a narábanie s financiami vôbec. A veľkí, naozaj veľkí fanúšikovia kinematografie, starých westernov a Caryho Granta.

Žiadna pompézna, dramatická alebo okúzľujúca story. Práve tu však začína britská herecká elita svojej generácie rozdávať vlastný talent. A práve tu sa oplatí oprieť sa pohodlne v kresle a pozerať sa, ako to vyzerá, keď to niekto vie.

Nie je to Squid Game a nestane sa to svetovým trhákom. Napriek tomu sú Záhradníci sviežim závanom v súčasnej seriálovej produkcii. Lebo ukazujú, že do streamovacích platforiem sa občas oplatí vpustiť aj takéto čosi. Olivia Colman a David Thewlis dokážu na minimálnom priestore a v dopredu jasnom príbehu zahrať úplne všetko.