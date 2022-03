V tieni Winnetoua (I.)

Keď sa chce, všetko sa dá

Vráťme sa do dávnych čias, v ktorých sa prériami preháňali stáda bizónov, neamerický spisovateľ písal o Amerike a neskôr mu to v Juhoslávii sfilmovali Nemci s Talianmi a v hlavnej úlohe exceloval Francúz. Väčšina z nich už bojuje vo večných loviskách. Napriek tomu na nich dodnes radi spomíname.

Hoci vzniklo niekoľko filmových mayoviek už v tridsiatych a päťdesiatych rokoch 20. storočia, skutočný boom sa rozozvučal až v roku 1962, keď mal premiéru trhák Poklad na Striebornom jazere. Pri hľadaní bájneho indiánskeho pokladu sa stretol výkvet kladných postáv divokého západu.

Vďaka tomu snímka pôsobila dojmom, že je vyvrcholením istej éry. V skutočnosti však išlo o historicky prvú mayovku s Old Shatterhandom (Američan Lex Barker), Winnetouom (Francúz Pierre Brice) a ich priateľmi.

Prvý Winnetou až druhý

Záujem divákov bol obrovský. Húfy ľudí vzali kinosály dravým útokom (a, pravdaže, s typickým indiánskym ujúkaním). Nečudo, že už v roku 1963 sa dostáva na strieborné plátna hit Winnetou I. Napriek názvu, ktorý preferuje len odvážneho náčelníka Apačov, je v deji jeho biely brat Old Shatterhand zastúpený rovnakou mierou.

Hoci by sa mohlo zdať, že ide o pokračovanie Pokladu na Striebornom jazere, pravda je taká, že je to prequel (teda „predkračovanie“). Obľúbení hrdinovia sa tu stretávajú po prvý raz. Ešte sa nielenže nepoznajú, ale dokonca sa o nich dá hovoriť ako o sokoch.

Winnetou. (zdroj: FOTO: IMDB.COM, CSFD.CZ)

Priateľmi na život a na smrť sa stanú až na konci. Už v roku 1964 sa objavuje na scéne Winnetou II – Červený gentleman. Tu už sú Old Shatterhand a Winnetou priateľmi. Opäť platí to, čo predtým: biely pokrvný brat tu má napriek názvu určenému indiánskemu náčelníkovi taký istý dominantný priestor ako pán z názvu.

Práve to, že Old Shatterhand sa nebol schopný prestrieľať do názvu, mu producenti kompenzujú filmom s názvom Old Shatterhand. Starý dobrý pištoľník z Európy a Winnetou majú rovnako veľký priestor.