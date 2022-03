Jan Svěrák hovorí pre SME o pýche a komplexoch: Šiel som sa pretrhnúť za pochvalu

Otec Zdeněk ho prosil, aby ešte nakrúcal filmy.

Mali sme sa rozprávať o jeho novom filme, ale po niekoľkých minútach český režisér JAN SVĚRÁK nečakane povedal, že filmom sa už vyhýba.

Držiteľ Oscara a autor najväčších českých hitov pri práci veľa rokov trpel. Ničila ho túžba byť najlepší a plniť očakávania, výrazne to pocítilo aj jeho telo.

Jeho otec Zdeněk bol nešťastný z toho, že prestáva robiť to, v čom je dobrý. No on tak získal čas rozmýšľať nad tým, čo hľadá jeho duša. Začal robiť to, pre čo sa narodil.

Ak túto vojnu prežijeme, a on verí, že áno, v spoločnosti by mohli nastať zmeny, ktoré preformulujú pracovné povinnosti a umožnia nám len obyčajne žiť.

Čo to pre vás znamená, len žiť?

Ale pozrime sa! Vravel som si, o čom sa my dvaja budeme rozprávať, keď ste ešte nemohli vidieť film? A vy otvárate práve túto tému.