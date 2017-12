Kate Hudsonová a Chris Robinson majú predrozvodovú dohodu

BRATISLAVA 6. júla (SITA) - Hollywoodska herečka Kate Hudsonová a jej manžel, rocker Chris Robinson sa dohodli, že ukončia svoje päťročné manželstvo, ak sa jeden z nich začne správať nezodpovedne. Herečka, ...

6. júl 2005 o 17:00 SITA

BRATISLAVA 6. júla (SITA) - Hollywoodska herečka Kate Hudsonová a jej manžel, rocker Chris Robinson sa dohodli, že ukončia svoje päťročné manželstvo, ak sa jeden z nich začne správať nezodpovedne. Herečka, dcéra hviezdy Goldie Hawn, priznala, že často pomýšľa na neveru, no nikdy k nej neprišlo, pretože ani jeden z páru nemanželské aféry neschvaľuje. "Vždy je tu isté pokušenie. Urobili sme dohodu, že ak sa jeden z nás vyspí s niekým iným, vždy to tomu druhému povie," povedala herečka. "Páčilo by sa mi byť osobou, ktorá sa prenesie nad všetko zlé. Asi by som to nezvládla," dodala.