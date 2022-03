Herec Noël Czuczor: Trauma je mocným hýbateľom životov

Nominácia na slovenskú filmovú cenu Slnko v sieti za postavu Alfreda Wetzlera vo filme Správa ho potešila, no uvedomuje si, že za neho musí hovoriť práca, nie ceny.

Spomína si na absurdný moment, keď pred pár rokmi držal v ruke iné prestížne ocenenie a súčasne sa cítil ako úplná nula. Film videlo v kinách len pár tisíc divákov. Ponuky sa nehrnuli. Netušil, čo bude robiť ďalej a už vôbec nie, že sa veci môžu otočiť.

Dnes je obsadzovaným hercom a teší ho, že nie je nijako zaškatuľkovaný. Môže tak hrať väzňa na úteku z koncentráku, strapatého pastiera, zaťa slovenského premiéra, dílera drog aj citlivého gynekológa v seriáli Nemocnica, ktorý sa zacyklil v minulosti.

Ešte pred začiatkom vysielania seriálu Nemocnica ste povedali, že vaša postava hádže príliš veľa tieňov. Čo ste tým mysleli?

Že každý z nás má tvár, ktorú nosí, ktorá k nemu neodmysliteľne patrí. Ale za tou tvárou je veľa príbehov, ktoré na prvý pohľad nevidíme alebo neukazujeme. Doktor Mach nie je výnimkou.

Poznačila ho tragická smrť manželky a hoci si ju doteraz vyčíta, snaží sa pohnúť z miesta, do ktorého sa sám priklincoval. A to nikdy nie je ľahké.

Trauma môže byť mocným hýbateľom našich životov a pokúsiť sa vymaniť z jej moci stojí množstvo odvahy, sily, ale aj nadhľadu.

Doktor Mach sa volá Noël, ako vy. Máte s tou postavou okrem mena spoločné aj niečo iné?

Noël Mach je v mnohom iný ako ja. Ja sa napríklad v minulosti zbytočne necyklím, nevidím v tom zmysel. A aj keď je vo výsledku iný ako ja, lebo obaja žijeme úplne iné životy, určite sa v oboch tých životoch nájdu kúsky, ktoré nás spájajú.

Ale prečo by som vám o tom vlastne hovoril?

Prečo nie?

To je predsa medzi mnou a ním. (Smiech)

Museli ste sa pre túto postavu niečo nové naučiť?

Naučil som sa ako-tak obsluhovať ultrazvuk, správne povedané, ultrasonograf.

A naučili ste sa niečo nové aj o ženských problémoch či o ženách, čo ste nevedeli a až postava gynekológa vám to sprostredkovala?

Stále sa učím. To je jedna z tých vecí, ktoré na svojom povolaní milujem. Nikdy nestagnujete. Vždy sa objaví niečo nové, nejaká nová výzva, príjemná alebo nepríjemná, ktorá vás niekam posúva.

Úprimne ma však asi najviac prekvapilo, že množstvo latinských názvov a diagnóz som už poznal. Vždy som bol zvedavý, takže sa na mňa zrejme niečo za tie roky nalepilo.

Veľa sa písalo o tom, že pre postavu Wetzlera v Správe ste schudli 18 kíl. Čo ešte ste pre tú postavu museli urobiť, zistiť, naučiť sa?

O tom by sme sa museli rozprávať hodiny a napokon by som aj tak len skonštatoval, že vám to vlastne ani nemôže dávať zmysel.