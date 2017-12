Veľké hviezdy sa vzdávajú ziskov pre charitu

6. júl 2005 o 15:00 SITA

BRATISLAVA 6. júla (SITA) - Hudobníci Sir Paul McCartney, Annie Lennox a skupina The Who nasledovali príklad skupiny Pink Floyd a časť zisku zo svojich nových projektov venujú na charitatívne účely. Ako uviedol britský maloobchodný hudobný predajca HMV, koncert Live 8 doslova raketovo vystrelil predaj hudobných nosičov účastníkov tohto koncertu. Napríklad predaj výberovky skupiny Pink Floyd Echoes: The Best Of sa zvýšil o neuveriteľných 1400 percent. Madonna, Joss Stone či Dido sa predávajú dvojnásobne lepšie. Pink Floyd odpovedali na rôzne obvinenia, že koncertom Live 8 iba zviditeľnili svoje sólové projekty, tým, že všetok zisk z predaja CD-čiek venujú na charitu. Organizátor celej akcie Sir Bob Geldof bol údajne milo prekvapený, že aj ostatné hviezdy sa rozhodli neprofitovať na tejto akcii. "Je to úžasné gesto, a ak ho ostatní nasledujú, je to fantastické," povedal Geldof.