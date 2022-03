Michal Kollár: Občan Kane obsahuje všetko, čo sa znovuobjavuje vo filmoch

Režisér a producent sa pri filmovaní seriálu Ultimátum pozeral na staré temné seriály.

Režisér a producent Michal Kollár sa pri filmovaní seriálu Ultimátum pozeral na staré temné seriály. Obdivuje Občana Kanea, no ak by mohol urobiť remake filmu, bol by to Wellesov Pán Akradin. Hoci Christopher Nolan ho už s filmom Tenet trochu predbehol.

Ktorý film je podľa vás najlepší? A z ktorého by ste chceli urobiť remake?

Podľa mňa je stále najlepší film Občan Kane Orsona Wellesa. Obsahuje všetko, čo sa neustále “znovuobjavuje”, nečakaný humor, muzikál, politický triler, procedurálnu detektívku (!) či veľmi elegantne skrytý trikový film. O jeho strihu a záberovaní nehovoriac.