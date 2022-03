Dado Nagy: V zahraničí oslovia diela, ktoré sú zaujímavé nielen literárne, ale aj témou

Neodmysliteľne spätý so svetom literatúry.

Dado Nagy je neodmysliteľne spätý so svetom literatúry a kníh na Slovensku. Jeho hlas už roky sprevádza divákov a poslucháčov rôznymi televíznymi a rozhlasovými reláciami, ale aj knižnými besedami a literárnymi podujatiami. Je autorom viacerých relácií a publikácií a aktuálne sa prostredníctvom grantového programu Literárneho informačného centra SLOLIA spolupodieľa na zviditeľňovaní domácich autorov v zahraničí.

Prednedávnom ste začali pôsobiť na zahraničnom oddelení v Literárnom informačnom centre. Ste administrátorom grantového programu SLOLIA, ktorý prostredníctvom komisie prideľuje finančnú podporu zahraničným vydavateľstvám publikujúcim slovenských autorov. Aký je záujem zahraničných vydavateľstiev o našu literatúru?

V Literárnom informačnom centre zatiaľ pracujem pomerne krátko. Spracovávam žiadosti grantového programu SLOLIA a komunikujem s vydavateľmi. Pripravím materiál, ktorý posúdi odborná komisia a odsúhlasí výšku finančného príspevku.

Ten sa vyplatí až po tom, ako nám zahraničný vydavateľ pošle päť exemplárov vydanej knihy. Koncom minulého roka napríklad vyšli v indicko-americkom vydavateľstve Seagull Books dve nádherné publikácie – Boat Number Five od Moniky Kompaníkovej a Necklace/Choker od Jany Bodnárovej.

Alebo v poľskom vydavateľstve Czarne veľmi aktuálna kniha Apartament w hotelu Wojna. Reportaž z Donbasu, ktorej autorom je reportér Tomáš Forró. Skvelú spoluprácu vo vydávaní detských kníh rozbehla v posledných rokoch pani Chen Liang Podstavek na Taiwane.

A úplným fenoménom sú momentálne tri autorské detské knihy ilustrátorky Simony Čechovej – Včelár Jožko, Eliška nie je strašidlo a František z Kompostu. Iba v rámci prvej tohtoročnej komisie sme dostali šesť žiadostí o podporu vydania jej kníh.

Veľký záujem je aj o prózy Ivany Dobrakovovej, najmä po tom ako získala Cenu Európskej únie za literatúru za poviedkovú zbierku Matky a kamionisti. A veľký ohlas mali vo Francúzsku romány Arpáda Soltésza. A mohol by som pokračovať. Za každou z týchto kníh je zaujímavý príbeh.

Od čoho závisí záujem o našich autorov v zahraničí?

O tom by sa dalo dlho hovoriť. V prvom rade ide o to, nakoľko literárne kvalitné, ale aj tematicky zaujímavé diela vieme ponúknuť. A do akej miery si ich my sami vieme oceniť a spropagovať.

Napríklad prostredníctvom prestížnych domácich a medzinárodných literárnych cien. Medzinárodná cena je už sama osebe výborným prostriedkom, ako zviditeľniť nielen daného autora, ale nepriamo aj jeho kolegov.

Za poľský preklad románu Stalo sa prvého septembra získal Pavol Rankov a poľský prekladateľ Tomek Grabinski vo Wroclawi Stredoeurópsku cenu Angelus. A po následnej výraznej medializácii nasledovalo okamžite ďalších päť ponúk od zahraničných vydavateľov.

Je dobré využiť každú príležitosť – medzinárodné literárne, hudobné a multižánrové festivaly, veľtrhy, turné... Takže áno. Máme kvalitné tituly. Ale mohlo by ich byť viac.

Čo ešte môže rozhodnúť o úspechu našich kníh v zahraničí?

Samostatnou kapitolou je podpora kvalitných prekladateľov zo slovenského jazyka, ktorí sami aktívne vyhľadávajú zahraničných vydavateľov a odporúčajú im zaujímavé tituly. Okolité krajiny si takýchto prekladateľov vedia patrične oceniť – napríklad poskytovaním prekladateľských pobytov a štipendií, ale aj pozvánkami na všemožné domáce literárne podujatia.