Novinky na Netflixe a HBO Max: Prichádza druhá séria Bridgertonu aj seriál o filmoch

Pozrite si prehľad noviniek.

Prinášame výber filmov a seriálov, ktoré budú mať nasledujúci týždeň premiéru a zároveň budú dostupné aj cez streamovacie služby aktuálne dostupné na Slovensku.

Prehľad pôvodne vyšiel ako súčasť newslettra Tento týždeň.

V piatok vychádza aj druhá séria populárneho seriálu Bridgerton od Netflixu.

UTOROK (22. 3. 2022)

The Principles of Pleasure

Netflix uvedie dokumentárny seriál The Principles of Pleasure, ktorý rozpráva o sexe, modernej vede, analyzuje ženskú rozkoš a vyvracia zakorenené mýty.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/bbtcUPJ_N4U

ŠTVRTOK (24. 3. 2022)

One Perfect Shot

HBO Max uvedie dokumentárnu sériu One Perfect Shot, v ktorej každá časť sa venuje jednému režisérovi, ktorý odhaľuje tvorbu tých najikonickejších záberov. Šesť častí je venovaných Wonder Woman, Crazy Rich Asians, The Trial of the Chicago 7, Heat, Girls Trip a Harriet.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/ezs_qrvNzzk

PIATOK (25. 3. 2022)

Pachinko

Apple TV+ uvedie dramatický seriál Pachinko o štyroch generáciách kórejskej prisťahovaleckej rodiny, ktorá putuje medzi Kóreou, Japonskom a Amerikou. Rozpráva príbeh o vojne a mieri či láske a strate.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/O1r5XXJOYNA

Bridgerton (2. séria)

Keď vyšiel romantický seriál na Vianoce v roku 2020, stal sa za pár dní jedným z najpopulárnejších titulov na Netflixe. Seriál z produkcie Shondy Rhimes streamovacia spoločnosť obnovila na tretiu aj štvrtú sériu ešte v apríli 2021.