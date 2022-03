Kým ju mučil a jazvil, svet ju mal za štetku. Manson zmenil herečke Woodovej aj osobnosť

Jej výpoveď o domácom násilí v novom filme sa ťažko počúva.

Evan Rachel Wood je americká herečka, mohli by uvádzať svetové encyklopédie. Nemýlili by sa, bolo by to však veľmi nepresné. Seba samu vidí inak.

Som mučená žena, hovorí. Bola som bitá, znásilnená, zmrzačená, zjazvená, vyhladovaná, manipulovaná, násilne nadrogovaná, prenasledovaná, ponižovaná, trápená nedostatkom spánku, izolovaná. Mám nálepku psychicky poznačenej osoby a veľa chronických chorôb, hovorí.

Štyri roky trpela vo vzťahu s hudobníkom Marilynom Mansonom a ďalšie roky sa s tým pokúšala vyrovnať. Je preto veľmi náročné pozerať nový dokumentárny film Ako Fénix z popola, ktorý všetok ten horor zhrnul do dvoch hodinových častí.

Nie je v ňom veľa explicitných záberov, ktoré by to názorne dokumentovali. No aj samotné rozprávanie tridsaťštyriročnej herečky dokáže spôsobiť nevoľnosť.

Poď so mnou, ja ťa to naučím

Roky dospievania prežila Evan Rachel Wood v zmätku intimity. Až keď raz vonku na zemi našla zabudnutý pornočasopis a prelistovala ho, s úľavou si vydýchla.

Som normálna, uverila.