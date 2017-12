Herec stvárňujúci Dartha Vadera bol unesený svojou silou

6. júl 2005 o 18:45 SITA

BRATISLAVA 6. júla (SITA/AFP) - Herec Hayden Christensen, ktorý v poslednom filme zo série Hviezdne vojny Epizóda III - Pomsta Sithov stvárnil Dartha Vadera, vyhlásil, že keď si po prvýkrát vyskúšal čierny kostým, bol to pre neho ten najsilnejší zážitok v živote. "Bol to fantastický pocit, plný sily, keď som si obliekol tento svetoznámy kostým a helmu," povedal tento 24-ročný kanadský herec na tlačovej konferencii v Tokiu. "Nebolo to iba tým kostýmom, ale aj spôsobom, ako sa na mňa všetci dívali. Všetci, ktorí na pľaci videli Dartha Vadera po prvýkrát, iba nemo zízali. Bolo to krásne," dodal. Pomsta Sithov je posledný film Hviezdnych vojen režiséra Georgea Lucasa.