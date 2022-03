Zdalo sa, že ich vzťahy ochladli. Žbirka a Lučenič však chystali koncert pre Pohodu a ten aj bude

Spojil ich sen, ktorý mali českí Midi Lidi.

BRATISLAVA. Timing must be right, hovoria Angličania a aj Meky Žbirka sa toho snažil držať. Veci musia byť správne načasované.

Väčšinou mu to vychádzalo, ale keď chystal v roku 1984 album Nemoderný chalan, nebolo to celkom tak.

S Lacom Lučeničom sa vtedy ponorili do nového zvuku, počúvali progresívnu elektronickú hudbu zo Západu a napriek prekážke, ktorú vtedy vytyčoval ostnatý drôt, dokázali zohnať všetky prístroje, ktoré pre nový koncept potrebovali.

Chceli znieť ako Human League, Depeche Mode, Heaven 17.

Ukázalo sa, že šli proti prúdu. Kolegovia ich odhovárali, ich nová hudba sa im zdala studená. Sequencer či drum computer ich vyrušoval, na pravidelné ťukanie neboli zvyknutí.

Aj niektorých fanúšikov, ktorí vyrástli na Balade o poľných vtákoch alebo Atlantíde, to mohlo odradiť. Meky Žbirka sa však nezľakol.