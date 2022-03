Čechov, smútok, smrť a sex sa stretnú v aute

K japonskému filmu Drive My Car si treba nájsť cestu. Pomalú cestu.

Japonský film Drive My Car. (Zdroj: SITA/AP)

Japonský film Drive My Car má pred vstupom do slovenských kín dve nálepky, ktoré by mohli prilákať mnohých divákov.

Film je nominovaný na Oscara nielen v kategórii cudzojazyčných filmov, ale bojuje aj o najvyššieho Oscara za najlepší film.

Medzitým už získal množstvo iných významných ocenení: Zlatý glóbus, francúzskeho Cézara, britskú cenu BAFTA - všetko za najlepší zahraničný film, a tiež Zlatú palmu v Cannes.

Druhou blýskavou nálepkou je meno Haruki Murakami, japonský knižný bestsellerista, podľa ktorého rovnomennej poviedky film vznikol.

Vo filme je použitá aj ďalšia jeho poviedka Šeherezáda. Obe sú z poviedkovej knihy Muži, ktorí nemajú ženy (Odeon, 2015).

Čechov v znakovej reči