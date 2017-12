Madonna prezradila názov desiateho albumu

6. júl 2005 o 18:00 SITA

BRATISLAVA 6. júla (SITA) - Hviezda svetového formátu - speváčka Madonna vymyslela titul pre svoj nový album. Jej jubilejný desiaty štúdiový album bude niesť názov Confessions On A Dancefloor. 46-ročná herečka to prezradila v rámci rozhovoru v jednom z programov hudobnej televíznej stanice MTV. Na albume sa bude nachádzať aj skladba I Love New York. Madonna tvrdí, že americkú metropolu miluje, no z radov jej kritikov zaznela otázka, prečo sa teda usadila v Londýne. "Hlavným dôvodom je to, že môj manžel to tu miluje a deti navštevujú školu," uviedla Madonna. Album má vyjsť koncom tohto roka. V tom istom čase by sa na pulty predajní mal dostať aj dlhoočakávaný DVD nosič, na ktorom budú zaznamenané momenty z Madonninho vlaňajšieho turné.