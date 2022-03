Kozmetiky má milión, ale nepoužíva ju. Cameron Diaz ukončila trápenie s telom

Proti tlaku Hollywoodu sa dá bojovať aj zvnútra.

BRATISLAVA. Oscarová sezóna, ktorá práve teraz vrcholí, nebývala doménou herečky Cameron Diaz. Nehrala príliš často vo filmoch, ktoré by mali veľké ambície, k originálnym projektom sa dostala skôr výnimočne.

Bola herečkou obyčajných filmov, aj keď slovo obyčajný netreba chápať nijako zle. Bola obľúbená a to nie je málo.

Že o jej kariére hovoríme v minulom čase, znie možno divne, ale výpis jej filmografie je zrejmý: v celovečernom filme hrala naposledy v roku 2014. Teda už pred ôsmimi rokmi.

Do istej miery za to môže práve to, aké projekty jej ponúkali. Cameron Diaz bude mať v auguste päťdesiat rokov a bohužiaľ, v Hollywoode nevzniká veľa romantických komédií, v ktorých majú hrdinky takýto vek.

Je tu však aj iný problém, ktorý pomenovala, a ktorý mal na jej rozhodnutie ešte väčší vplyv.

Botox? Stačilo raz

K jej práci patrilo dlhé hodiny sedieť pred zrkadlom, zaneprázdnená líčením a účesom.

Nemala to rada.