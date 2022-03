Salemské bosorky v SND: Štyri dátumy a Marilyn Monroe

Ako spolu súvisia?

Autorka je dramaturgička Činohry SND

Prišli k nám Stouni a zo Salemu k nám práve prilietajú bosorky. Na záver sezóny sa s našimi deťmi potešíme rozprávkou Nebojsa, aby sa kruh našej ponuky harmonicky uzavrel.

Energetický relax fanúšikov rockovej hudby vystrieda vzrušujúce svedectvo a varovanie pred rozpútanými mechanizmami zla jednej z najlepších hier modernej svetovej drámy z pera ikony americkej drámy Arthura Millera.

Sezónu na javisku veľkej sály Činohry SND zavŕšime radostným pritakávaním odvahy vo fantazijnom svete, ktorý špeciálne pre nás vytvoril pán Feldek.

V čase nepredvídateľnej a pretrvávajúcej "návštevy" vírusu a v časoch často chaotických a úzkostných spoločensko-politických turbulencií je tento kontext našej dramaturgickej ponuky dôležité odkomunikovať predovšetkým s vami, našimi divákmi.

Samozrejme, že program Štúdia je komplementárne rovnako dôležitý a vedomý. V tejto chvíli sa však zámerne sústredím na predstavu zdieľaného priestoru, kde vás do hľadiska, veríme, príde najviac. Prirodzene to často súvisí aj s intenzitou zážitku a presahu do aktuálneho kultúrneho diania.

Dátum č. 1 – 1692

Vtedy sa v americkom Massachusetts, konkrétne v Saleme a okolí, ktorý osídľovali prvé kolóny anglických puritánov, odštartovali hrôzostrašné, iracionálne, nábožensky, mocensky a psychologicky zmanipulované procesy proti tzv. bosorkám.

Trvali vyše roka a bilancia bola takmer 20 exemplárnych verejných popráv obesením a stovky nevinne uväznených v neľudských podmienkach. Niektoré obete podľahli.

Dátum č. 2 – 1953

V tom čase 48-ročný už renomovaný a vplyvný dramatik Arthur Miller napísal drámu The Crucible (Skúška ohňom, v slov. preklade Salemské bosorky).

Spracovaním a výrazným tvorivým dotvorením historickej látky tak reagoval na súdobé hony na čarodejnice, keď komisia Výboru pre neamerickú činnosť pod vedením ultrapravicového politika Joea McCarthyho vyšetrovala a obviňovala okrem iných aj intelektuálov a umelcov najmä z filmového priemyslu zo sprisahania a sympatii k ľavicovému hnutiu, ku komunizmu, k sovietskemu režimu... atď.

Pod hrozbou zákazu činnosti, pokuty a väzenia, používaním odporných metód si komisia aj súdy vynucovali od predvolaných falošné priznania a udávania kolegov.

Mnohé osobnosti sa proti tomu výrazne vymedzili, ale aj odmietnutie vypovedať bolo hodnotené ako pohŕdanie súdom. Tieto procesy trvali niekoľko rokov a v protiklade s demokratickými zásadami a hodnotami šírili atmosféru neznesiteľného ideologického a existenciálneho tlaku a strachu.

Vo svete divadla, na rozdiel od filmu, čierne listiny neexistovali a skvelá hra s čitateľnou alúziou na všetky represívne režimy, podmanivými charaktermi, jasným etickým posolstvom a dokonale vybudovanou štruktúrou mala premiéru na Broadwayi.

Ešte slávnejšie bolo jej druhé uvedenie. A potom sa už stala najoceňovanejším a najhrávanejším titulom Millerovej tvorby.

Petra Vajdová a Ingrid Timková v Salemských bosorkách v SND (zdroj: Ľuboš Kotlár)

Dátum č. 3 – 1966

Prvé uvedenie Salemských bosoriek v Činohre SND v réžii Pavla Haspru, v preklade M. Ruppeldta. Inscenácia sa zapísala k tým zážitkom, na ktoré sa spomína.

31. marec je nový termín premiéry inscenácie Salemské bosorky v SND.

Z tohto pohľadu sme pozitívne motivovaní konfrontovať sa generačne s jej výpovednou dôležitosťou a v modernej divadelnej estetike sprostredkovať naše ideovo scénické prečítania hodnôt a posolstva hry.

V dobovom bulletine má stále neuveriteľne aktuálnu, intelektuálne, divadelne a občiansky inšpiratívnu štúdiu vtedajšia lektorka dramaturgie Malinová, ktorá v tandeme s dramaturgičkou G. Majerovou za krátku éru vyšvihla dramaturgiu činohry na európsku úroveň.

Po obsadení Československa vojskami Varšavskej zmluvy na čele so sovietskou okupačnou armádou boli obidve vzácne dámy v rámci normalizácie perzekvované a zo SND museli, ako dramaturgické bosorky, odísť. Patrí im naša rehabilitačná spomienka a úcta.

Salemské bosorky v SND. (zdroj: Ľuboš Kotlár)

Dátum č. 4 – 2022

Predpokladaná premiéra Salemských bosoriek, réžia M. Amsler. Áno, ten, ktorý so svojím viac-menej ustáleným tímom pre SND vytvoril niekoľko mimoriadnych inscenácií.

Momentálne máme v repertoári Vojnu a mier, ale istotne stále rezonujú okrem iných Fanny a Alexander, Jana Eyrová, Pohania – nech spomeniem tie najvyzdvihovanejšie aj odbornou kritikou.