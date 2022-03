Hečko: Nemý film Mela Brooka ma vyfackal zo všetkých strán

Času je málo, treba si dobre vyberať, hovorí scenárista v rubrike Film života TV OKO/TV SVET.

V šedi 70. rokov sedel v kine a pozeral na Nemý film Mela Brooka, ktorý nekorešpondoval s ničím čo dovtedy zažil. Ale takých filmov, ktoré ho ovplyvnili, by scenárista a producent MAROŠ HEČKO v rozličných štádiách života našiel desiatky.

Do kín tento rok príde jeho čierna komédia Invalid.

Ktorý film je podľa vás najlepší?

Neviem, ktorý film je najlepší, také kritériá ešte neboli vymyslené, aby sa to dalo takto zhodnotiť. Hodnotenie by sa totiž spájalo s rozličnými mojimi zážitkami.

Napríklad v šiestej triede na základke som videl Nemý film z roku 1976. Komédia, ktorá nekorešpondovala s ničím, čo sme v Československu žili.

Napísal a režíroval to Mel Brook a aj si zahral hlavnú rolu spolu s vynikajúcim britským komikom Martym Feldmanom. Áno, to je ten komik s vypúlenými očami. Je to príbeh troch kamarátov, ktorí sa rozhodnú natočiť nemý film. Uletené a hravé, s neuveriteľnou kulisou Los Angeles.

Ten film ma rozosmial a vyfackal zo všetkých strán. Celé mesiace som z neho žil. V tej šedi 70. rokov, kedy v kinách dominovali ruské, maďarské a poľské filmy, som pozeral v kine Praha na plátno ako na zjavenie.

A takýchto zážitkov s filmom mám desiatky. V rozličných štádiách života.

Z ktorého filmu by ste radi urobili remake?