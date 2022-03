Radio_Head Awards za album roka získali Chiki liki tu-a

Objavom roka sa stala Tamara Kramar.

BRATISLAVA. V Slovenskom rozhlase vyvrcholili v sobotu večer hudobné ceny Rádia_FM. Na 14. ročníku Radio_Head Awards bodovali Chiki liki tu-a, Lash & Grey či Tamara Kramar.

Ocenenia pre domácich interpretov odovzdávali počas dvoch slávnostných večerov.

Album roka nahrali Chiki liki tu-a

V sobotu večer odhalili mená ďalších ocenených v rámci hudobných cien Radio_Head Awards a vznikol tak kompletný zoznam víťazov 14. ročníka.

Prešovskí Chiki liki tu-a nahrali podľa hlasovania poslucháčov album roka. Objavom minulého roka sa stala hudobníčka Tamara Kramar a debut roka nahrali Vec Švidraň.

Skladbou roka sa stala After War dvojice Lash & Grey, ktorí tak v hlasovaní poslucháčov predbehli po dvakrát nominovaných Chiki liki tu-a a Štefana Kráľoviča s projektom FVLCRVM.

"Darilo sa aj kapele Noční jazdci, ktorá si odniesla ocenenie Nadácie Advance Investments, ktoré im pomôže nahrať svoj debutový album," uviedol pre TASR PR manažér RTVS Filip Púchovský.

Uctili si aj Lasicu a Žbirku

Chiki liki tu-a a Tamara Kramar počas večera aj vystúpili. Milana Lasicu si hneď na úvod večera uctili Bolo nás jedenásť.

Prekvapením večera bolo vystúpenie, ktoré na počesť zosnulého Miroslava Žbirku odohrala superskupina, ktorá vznikla len pre tento večer. Stretli sa v nej Nora Ibsenová (Fallgrapp), Anna Óváry (Buy Her Sugar), Pavol Hubinák, Štefan Bugala, Daniel Baláž či Juraj Gregorík. Miroslav Žbirka počas večera získal in memoriam ocenenie za prínos do hudby.

Už počas piatkového večera udelili ceny víťazom porotcovských kategórií. Počas žánrovo bohatého večera sa darilo aj projektu Isama Zing Jonatána Pastirčáka, ktorý nahral album roka podľa novinárov.

Ceny z dielne sochárky Miry Podmanickej, ktoré navrhla Bety K. Majerníková, si odniesli aj Pil C, Angrusori, Subtension či Cranial Void. V kategórii jazzová hudba bodovali hneď dvaja interpreti - Lukáš Oravec a František Báleš Ansámbel.